18 июня 2021

США подготовили для Украины помощь на случай вторжения России

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США считают, что Россия вторгается на Украину Фото:

США подготовили резервные средства помощи Киеву на случай обострения ситуации в Донбассе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы также подготовили резервные средства на случай дальнейшего вторжения России на Украину», — передает ее слова ТАСС. В США продолжают настаивать на том, что Россия якобы участвует в конфликте в Донбассе.

Ранее в СМИ появилась информация, что американский лидер Джо Байден временно приостановил военную помощь Украине в рамках пакета стоимостью до 100 млн долларов, передает «Федеральное агентство новостей». Псаки опровергла эти сообщения, назвав их абсурдными. По ее словам, в преддверии саммита США — Россия Вашингтон предоставил Украине пакет помощи в сфере безопасности объемом 150 млн долларов, включая помощь летального характера.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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