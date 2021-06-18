США подготовили для Украины помощь на случай вторжения России

США подготовили резервные средства помощи Киеву на случай обострения ситуации в Донбассе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мы также подготовили резервные средства на случай дальнейшего вторжения России на Украину», — передает ее слова ТАСС. В США продолжают настаивать на том, что Россия якобы участвует в конфликте в Донбассе.
Ранее в СМИ появилась информация, что американский лидер Джо Байден временно приостановил военную помощь Украине в рамках пакета стоимостью до 100 млн долларов, передает «Федеральное агентство новостей». Псаки опровергла эти сообщения, назвав их абсурдными. По ее словам, в преддверии саммита США — Россия Вашингтон предоставил Украине пакет помощи в сфере безопасности объемом 150 млн долларов, включая помощь летального характера.