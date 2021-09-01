ЦИК: для больных COVID создадут отдельные места для голосования

В закрытых больницах, в которых проходят лечение больные коронавирусом, при необходимости создадут временные избирательные участки. Об этом сообщил политик, зампред ЦИК РФ Николай Булаев.
«В закрытых медицинских учреждениях, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией, при необходимости могут быть созданы временные избирательные участки», — заявил Николай Булаев. В избирательные комиссии смогут войти только работники этого учреждения, добавил зампред.
По словам политика, бюллетени и протоколы оттуда выносить не будут, чтобы способствовать распространению коронавирусной инфекции. Они будут переданы по техническим каналам связи.
Выборы депутатов в Госдуму в 2021 году запланированы на 19 сентября. Голосование определит 450 депутатов на следующие пять лет.
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