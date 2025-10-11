В Махачкале произошла перестрелка, есть раненный

Срочная новость
Два жителя Махачкалы устроили перестрелку. Инцидент произошел по причине недопонимания сторон во время продажи автомобиля. Об этом сообщает telegram-канал «База». Как отмечает паблик, покупатель был недоволен тем, что его обманули в отсутствии аварий у приобретенной им машины. В результате мужчина схватился за оружие и выстрелил продавцу в ногу. На месте происшествия работают сотрудники полиции.
