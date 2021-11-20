Пользователи соцсетей потребовали отменить QR-коды и не принуждать граждан к вакцинации от коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире НТВ рассказала, что многие люди смогли законно получить QR-код без прививки от коронавируса. По ее словам, врачи просто выливают вакцину в раковину, после чего оформляют сертификат. В ответ пользователи социальных сетей заявили, что с фальшивыми QR-кодами не нужно бороться — их перестанут покупать после того, как отменят ограничения.

«Я лично знаю десятки людей только тех, кто мне лично об этом сказал, что они себе QR-коды купили. Причем купили QR-коды не так, что зашли в компьютер и с кем-то договорились. А пришли в медицинский пункт, им вылили вакцину в раковину, и совершенно законно, нормально они получили настоящий, не поддельный QR-код. А фактически они не привиты», — рассказала Маргарита Симоньян в эфире НТВ, фрагмент которого она выложила на своей странице в TikTok.

Главред RT поинтересовалась у подписчиков, что делать покупкой QR-кодов. В ответ пользователи TikTok потребовали «не загонять людей в угол» и отменить ограничения. По их мнению, количество фальшивых QR-кодов уменьшится, если отменить их и не заставлять непривитых людей «искать выход».

TikTok

TikTok

TikTok

TikTok

TikTok

TikTok

TikTok

TikTok

TikTok

TikTok