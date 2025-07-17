Военкоры объяснили, чем важны для хода спецоперации занятые ВС РФ Попов Яр, Дегтярное и Каменское

Освобождение Попов Яра позволит выйти ВС РФ к Краматорску, Дегтярного — к Волчанску, а Каменского — к Орехову. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.
«Этот город [Попов Яр] необходимо брать, чтобы выйти на Дружковку, Краматорск и Славянск» — написал Коц в своем telegram-канале. По его словам, в данном населенном пункте до начала боевых действий проживало порядка 120 человек. Село находится на расстоянии 19 километров юго-западнее Константиновки и в шести километрах севернее Новой Полтавки, которая была освобождена ранее.
Село Дегтярное в Волчанском районе Харьковской области, находящееся на границе с Россией, в свою очередь, может стать частью новой буферной зоны. Коц отметил, что продвижение в этом районе позволит российской армии освободить приграничные села и по итогу выйти к Волчанску. Установление контроля над Каменским в Запорожской области, по его словам, даст возможность ВС РФ начать наступать на север по трассе М-18 в сторону Запорожья, а также на восток — к Орехову, чтобы зайти во фланг обороняющимся украинским силам.
Ранее российские войска уже освободили ряд населенных пунктов в Харьковской и Запорожской областях, в том числе Новую Кругляковку и часть Каменского, а также продвинулись на других направлениях, что подтверждает активизацию наступательных действий ВС РФ в зоне СВО. Эти успехи позволили увеличить давление на позиции ВСУ и создать условия для дальнейшего продвижения к стратегически важным городам, таким как Краматорск, Волчанск и Орехов.
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