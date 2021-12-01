Экономист предрек введение нового налога в России

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Налог на углерод улучшит экологию России Фото:

Российские власти могут ввести налог на углерод. Его будут платить предприятия с высокими парниковыми выбросами. Так считает экономист Николай Кульбака.

«Сейчас фактически по всему миру начинается серьезная борьба с выбросами. Если Россия не будет играть по этим правилам, тогда эти правила будут устанавливаться при приобретении ее товаров. Либо мы сами наводим порядок в своей экологии, либо нас заставляют платить бешеные штрафы за продажу нашей продукции, произведенной не по экологическим стандартам», — заявил эксперт в разговоре с изданием NEWS.ru

Специалист убежден, что из-за введения такого налога могут снизиться предприятия с «грязными» производствами. Однако эта мера появится в России нескоро.

«Сопротивляться можно будет максимум пять лет. Европа в течение нескольких лет будет готова ввести налог на нашу продукцию», — добавил Кульбака.

Ранее международная финансовая организация — Всемирный банк — сообщила, что при переходе России с нефтяной экономики на «зеленую» может ожидать сразу несколько сценариев, в каждом из которых страну ждут снижение ВВП и благосостояния граждан. Как считают специалисты этой организации, двигателем низкоуглеродной экономики могут послужить инвестиции в менеджмент, институты, инновации, а также бизнес. Все это в скором времени создат способный к конкуренции частный сектор.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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