Путин намерен продолжить дружбу с Меркель

08 декабря 2021 в 17:38 Размер текста - 17 +

Владимир Путин обратился к Ангеле Меркель из-за ее ухода с поста канцлера ФРГ Фото: Официальный сайт Президента РФ Президент РФ Владимир Путин надеется, что сможет сохранить с бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель хорошие отношения. Об этом говорится в телеграмме главы государства экс-канцлеру Германии. «Мы постоянно находились в контакте и пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций. Ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всем мире. Конечно, мы продолжим наше дружеское общение», — сказано на официальном сайте президента РФ. Обращение к бывшему канцлеру ФРГ связано с завершением деятельности Меркель на этом посту, напоминает деловое издание «Взгляд». Глава государства уверен, что она, имея столь богатый опыт на занимаемой должности, сможет и дальше реализовывать себя, пишет LIFE . Путин также поблагодарил Меркель за сотрудничество и плодотворные диалоги. Меркель официально покинула пост канцлера ФРГ осенью этого года. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер уведомил ее о завершении полномочий на этом посту. Позже она заявила о своем уходе из политики. Меркель отметила, что сначала она немного отдохнет, а позже решит, что будет делать дальше. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин надеется, что сможет сохранить с бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель хорошие отношения. Об этом говорится в телеграмме главы государства экс-канцлеру Германии. «Мы постоянно находились в контакте и пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций. Ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всем мире. Конечно, мы продолжим наше дружеское общение», — сказано на официальном сайте президента РФ. Обращение к бывшему канцлеру ФРГ связано с завершением деятельности Меркель на этом посту, напоминает деловое издание «Взгляд». Глава государства уверен, что она, имея столь богатый опыт на занимаемой должности, сможет и дальше реализовывать себя, пишет LIFE. Путин также поблагодарил Меркель за сотрудничество и плодотворные диалоги. Меркель официально покинула пост канцлера ФРГ осенью этого года. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер уведомил ее о завершении полномочий на этом посту. Позже она заявила о своем уходе из политики. Меркель отметила, что сначала она немного отдохнет, а позже решит, что будет делать дальше.