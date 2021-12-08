Путин намерен продолжить дружбу с Меркель

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Путин , меркель ангела, путин владимир
Владимир Путин обратился к Ангеле Меркель из-за ее ухода с поста канцлера ФРГ Фото:

Президент РФ Владимир Путин надеется, что сможет сохранить с бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель хорошие отношения. Об этом говорится в телеграмме главы государства экс-канцлеру Германии.

«Мы постоянно находились в контакте и пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций. Ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всем мире. Конечно, мы продолжим наше дружеское общение», — сказано на официальном сайте президента РФ.

Обращение к бывшему канцлеру ФРГ связано с завершением деятельности Меркель на этом посту, напоминает деловое издание «Взгляд». Глава государства уверен, что она, имея столь богатый опыт на занимаемой должности, сможет и дальше реализовывать себя, пишет LIFE. Путин также поблагодарил Меркель за сотрудничество и плодотворные диалоги.

Меркель официально покинула пост канцлера ФРГ осенью этого года. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер уведомил ее о завершении полномочий на этом посту. Позже она заявила о своем уходе из политики. Меркель отметила, что сначала она немного отдохнет, а позже решит, что будет делать дальше.

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Президент РФ Владимир Путин надеется, что сможет сохранить с бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель хорошие отношения. Об этом говорится в телеграмме главы государства экс-канцлеру Германии. «Мы постоянно находились в контакте и пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций. Ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всем мире. Конечно, мы продолжим наше дружеское общение», — сказано на официальном сайте президента РФ. Обращение к бывшему канцлеру ФРГ связано с завершением деятельности Меркель на этом посту, напоминает деловое издание «Взгляд». Глава государства уверен, что она, имея столь богатый опыт на занимаемой должности, сможет и дальше реализовывать себя, пишет LIFE. Путин также поблагодарил Меркель за сотрудничество и плодотворные диалоги. Меркель официально покинула пост канцлера ФРГ осенью этого года. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер уведомил ее о завершении полномочий на этом посту. Позже она заявила о своем уходе из политики. Меркель отметила, что сначала она немного отдохнет, а позже решит, что будет делать дальше.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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