РБК: власти РФ поставили условия повсеместного введения QR-кодов

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QR код в местах развлечений. Тюмень, qr-код, ресторан, код, QR код, QR
Введение QR-кодов зависит от уровня коллективного иммунитета Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

Российские власти пока не приняли решение касательно новых законопроектов о QR-кодах, их принятие зависит от нескольких условий. Об этом сообщил собеседник, который принимает участие в обсуждении законопроектов.

«Финальное решение по ним [законам о QR-кодах] будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации. Также от уровня коллективного иммунитета, темпов вакцинации, показателей смертности и так далее», — пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его мнению, скорее всего, законы о QR-кодах в публичных местах и на транспорте будут приняты в первом чтении 16 декабря, после этого — в остальных чтениях, уточняет Vse42.Ru. Однако дальнейшая их перспектива неясна, приводит информацию «Национальная служба новостей».

URA.RU направило запросы по данной теме в Госдуму РФ и правительство России. На момент написания новости ответов не последовало.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах, предлагается проверять сертификат вакцинации в транспорте и других общественных местах. Некоторые регионы поддержали такую систему.

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Российские власти пока не приняли решение касательно новых законопроектов о QR-кодах, их принятие зависит от нескольких условий. Об этом сообщил собеседник, который принимает участие в обсуждении законопроектов. «Финальное решение по ним [законам о QR-кодах] будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации. Также от уровня коллективного иммунитета, темпов вакцинации, показателей смертности и так далее», — пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его мнению, скорее всего, законы о QR-кодах в публичных местах и на транспорте будут приняты в первом чтении 16 декабря, после этого — в остальных чтениях, уточняет Vse42.Ru. Однако дальнейшая их перспектива неясна, приводит информацию «Национальная служба новостей». URA.RU направило запросы по данной теме в Госдуму РФ и правительство России. На момент написания новости ответов не последовало. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах, предлагается проверять сертификат вакцинации в транспорте и других общественных местах. Некоторые регионы поддержали такую систему.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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