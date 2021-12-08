РБК: власти РФ поставили условия повсеместного введения QR-кодов

08 декабря 2021 в 19:02 Размер текста - 17 +

Введение QR-кодов зависит от уровня коллективного иммунитета Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Российские власти пока не приняли решение касательно новых законопроектов о QR-кодах, их принятие зависит от нескольких условий. Об этом сообщил собеседник, который принимает участие в обсуждении законопроектов. «Финальное решение по ним [законам о QR-кодах] будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации. Также от уровня коллективного иммунитета, темпов вакцинации, показателей смертности и так далее», — пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его мнению, скорее всего, законы о QR-кодах в публичных местах и на транспорте будут приняты в первом чтении 16 декабря, после этого — в остальных чтениях, уточняет Vse42.Ru. Однако дальнейшая их перспектива неясна, приводит информацию «Национальная служба новостей». URA.RU направило запросы по данной теме в Госдуму РФ и правительство России. На момент написания новости ответов не последовало. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах, предлагается проверять сертификат вакцинации в транспорте и других общественных местах. Некоторые регионы поддержали такую систему. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские власти пока не приняли решение касательно новых законопроектов о QR-кодах, их принятие зависит от нескольких условий. Об этом сообщил собеседник, который принимает участие в обсуждении законопроектов. «Финальное решение по ним [законам о QR-кодах] будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации. Также от уровня коллективного иммунитета, темпов вакцинации, показателей смертности и так далее», — пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его мнению, скорее всего, законы о QR-кодах в публичных местах и на транспорте будут приняты в первом чтении 16 декабря, после этого — в остальных чтениях, уточняет Vse42.Ru. Однако дальнейшая их перспектива неясна, приводит информацию «Национальная служба новостей». URA.RU направило запросы по данной теме в Госдуму РФ и правительство России. На момент написания новости ответов не последовало. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах, предлагается проверять сертификат вакцинации в транспорте и других общественных местах. Некоторые регионы поддержали такую систему.