РБК: власти РФ поставили условия повсеместного введения QR-кодов

Российские власти пока не приняли решение касательно новых законопроектов о QR-кодах, их принятие зависит от нескольких условий. Об этом сообщил собеседник, который принимает участие в обсуждении законопроектов.
«Финальное решение по ним [законам о QR-кодах] будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации. Также от уровня коллективного иммунитета, темпов вакцинации, показателей смертности и так далее», — пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По его мнению, скорее всего, законы о QR-кодах в публичных местах и на транспорте будут приняты в первом чтении 16 декабря, после этого — в остальных чтениях, уточняет Vse42.Ru. Однако дальнейшая их перспектива неясна, приводит информацию «Национальная служба новостей».
URA.RU направило запросы по данной теме в Госдуму РФ и правительство России. На момент написания новости ответов не последовало.
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах, предлагается проверять сертификат вакцинации в транспорте и других общественных местах. Некоторые регионы поддержали такую систему.
Российские власти пока не приняли решение касательно новых законопроектов о QR-кодах, их принятие зависит от нескольких условий. Об этом сообщил собеседник, который принимает участие в обсуждении законопроектов. «Финальное решение по ним [законам о QR-кодах] будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации. Также от уровня коллективного иммунитета, темпов вакцинации, показателей смертности и так далее», — пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его мнению, скорее всего, законы о QR-кодах в публичных местах и на транспорте будут приняты в первом чтении 16 декабря, после этого — в остальных чтениях, уточняет Vse42.Ru. Однако дальнейшая их перспектива неясна, приводит информацию «Национальная служба новостей». URA.RU направило запросы по данной теме в Госдуму РФ и правительство России. На момент написания новости ответов не последовало. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах, предлагается проверять сертификат вакцинации в транспорте и других общественных местах. Некоторые регионы поддержали такую систему.