10 декабря 2021

США обеспокоены выбором формата переговоров с РФ по поводу НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги США, флаг сша
В США не определили формат разговора с Россией по спорным вопросам Фото:

В США пока не могут сказать, каким будет формат переговоров с Россией по поводу вопросов безопасности в Европе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Россия может выражать обеспокоенность, мы можем выражать свою [обеспокоенность], Европа может выражать свою обеспокоенность — в этом весь смысл диалога и дискуссии. У меня нет информации о том, в каком формате они [переговоры] могут проходить», — отметила официальный представитель Белого дома на регулярном брифинге для журналистов.

Джен Псаки добавила, нельзя обсуждать вступление Украины в альянс без участия самой Украины. Она добавила, что форматы переговоров по европейской безопасности с Россией существуют на протяжении 70 лет. Представитель администрации США считает, что некоторые из них могли бы сработать и в нынешних ситуациях.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в НАТО не намерены уступать России по вопросам вступления Украины в состав альянса. Он подчеркнул, что представители организации готовы сесть за стол переговоров с РФ, однако они отказываются давать право вето стране в этом деле.

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В США пока не могут сказать, каким будет формат переговоров с Россией по поводу вопросов безопасности в Европе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Россия может выражать обеспокоенность, мы можем выражать свою [обеспокоенность], Европа может выражать свою обеспокоенность — в этом весь смысл диалога и дискуссии. У меня нет информации о том, в каком формате они [переговоры] могут проходить», — отметила официальный представитель Белого дома на регулярном брифинге для журналистов. Джен Псаки добавила, нельзя обсуждать вступление Украины в альянс без участия самой Украины. Она добавила, что форматы переговоров по европейской безопасности с Россией существуют на протяжении 70 лет. Представитель администрации США считает, что некоторые из них могли бы сработать и в нынешних ситуациях. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в НАТО не намерены уступать России по вопросам вступления Украины в состав альянса. Он подчеркнул, что представители организации готовы сесть за стол переговоров с РФ, однако они отказываются давать право вето стране в этом деле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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