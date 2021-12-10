США обеспокоены выбором формата переговоров с РФ по поводу НАТО

11 декабря 2021 в 02:53 Размер текста - 17 +

В США не определили формат разговора с Россией по спорным вопросам Фото: unsplash.com В США пока не могут сказать, каким будет формат переговоров с Россией по поводу вопросов безопасности в Европе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Россия может выражать обеспокоенность, мы можем выражать свою [обеспокоенность], Европа может выражать свою обеспокоенность — в этом весь смысл диалога и дискуссии. У меня нет информации о том, в каком формате они [переговоры] могут проходить», — отметила официальный представитель Белого дома на регулярном брифинге для журналистов. Джен Псаки добавила, нельзя обсуждать вступление Украины в альянс без участия самой Украины. Она добавила, что форматы переговоров по европейской безопасности с Россией существуют на протяжении 70 лет. Представитель администрации США считает, что некоторые из них могли бы сработать и в нынешних ситуациях. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в НАТО не намерены уступать России по вопросам вступления Украины в состав альянса. Он подчеркнул, что представители организации готовы сесть за стол переговоров с РФ, однако они отказываются давать право вето стране в этом деле. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В США пока не могут сказать, каким будет формат переговоров с Россией по поводу вопросов безопасности в Европе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Россия может выражать обеспокоенность, мы можем выражать свою [обеспокоенность], Европа может выражать свою обеспокоенность — в этом весь смысл диалога и дискуссии. У меня нет информации о том, в каком формате они [переговоры] могут проходить», — отметила официальный представитель Белого дома на регулярном брифинге для журналистов. Джен Псаки добавила, нельзя обсуждать вступление Украины в альянс без участия самой Украины. Она добавила, что форматы переговоров по европейской безопасности с Россией существуют на протяжении 70 лет. Представитель администрации США считает, что некоторые из них могли бы сработать и в нынешних ситуациях. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в НАТО не намерены уступать России по вопросам вступления Украины в состав альянса. Он подчеркнул, что представители организации готовы сесть за стол переговоров с РФ, однако они отказываются давать право вето стране в этом деле.