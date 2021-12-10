10 декабря 2021

НАТО отказал РФ в компромиссе по праву Киева вступить в альянс

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Клипарт сток depositphotos., нато, флаг нато, nato, североатлантический альянс
НАТО наотрез отказался уступать РФ насчет приема Украины и Грузии в альянс Фото:

В НАТО не намерены уступать России в праве Украины и Грузии в будущем присоединиться к альянсу. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Мы готовы сесть с Россией за стол переговоров, но мы не готовы поступиться правом стран присоединяться к альянсу. Мы никогда не согласимся с системой, в которой большие страны, такие как Россия, имеют сферы собственных интересов, чтобы они могли контролировать или решать, что малые страны могут делать», — заявил Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что Россия не имеет никакого права вето в этом деле. По его словам, вопрос о вступлении в НАТО могут решать только страны альянса.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО может стать угрозой дестабилизации военной ситуации в Европе. По ее словам, для России такие перемены являются чертой, за которую Западу заходить не стоит.

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В НАТО не намерены уступать России в праве Украины и Грузии в будущем присоединиться к альянсу. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. «Мы готовы сесть с Россией за стол переговоров, но мы не готовы поступиться правом стран присоединяться к альянсу. Мы никогда не согласимся с системой, в которой большие страны, такие как Россия, имеют сферы собственных интересов, чтобы они могли контролировать или решать, что малые страны могут делать», — заявил Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что Россия не имеет никакого права вето в этом деле. По его словам, вопрос о вступлении в НАТО могут решать только страны альянса. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО может стать угрозой дестабилизации военной ситуации в Европе. По ее словам, для России такие перемены являются чертой, за которую Западу заходить не стоит.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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