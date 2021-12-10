НАТО отказал РФ в компромиссе по праву Киева вступить в альянс

11 декабря 2021 в 02:27 Размер текста - 17 +

НАТО наотрез отказался уступать РФ насчет приема Украины и Грузии в альянс Фото: flogeljiri/depositphotos.com, стандартная лицензия Depositphotos.com В НАТО не намерены уступать России в праве Украины и Грузии в будущем присоединиться к альянсу. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. «Мы готовы сесть с Россией за стол переговоров, но мы не готовы поступиться правом стран присоединяться к альянсу. Мы никогда не согласимся с системой, в которой большие страны, такие как Россия, имеют сферы собственных интересов, чтобы они могли контролировать или решать, что малые страны могут делать», — заявил Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что Россия не имеет никакого права вето в этом деле. По его словам, вопрос о вступлении в НАТО могут решать только страны альянса. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО может стать угрозой дестабилизации военной ситуации в Европе. По ее словам, для России такие перемены являются чертой, за которую Западу заходить не стоит. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В НАТО не намерены уступать России в праве Украины и Грузии в будущем присоединиться к альянсу. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. «Мы готовы сесть с Россией за стол переговоров, но мы не готовы поступиться правом стран присоединяться к альянсу. Мы никогда не согласимся с системой, в которой большие страны, такие как Россия, имеют сферы собственных интересов, чтобы они могли контролировать или решать, что малые страны могут делать», — заявил Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что Россия не имеет никакого права вето в этом деле. По его словам, вопрос о вступлении в НАТО могут решать только страны альянса. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО может стать угрозой дестабилизации военной ситуации в Европе. По ее словам, для России такие перемены являются чертой, за которую Западу заходить не стоит.