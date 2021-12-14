Booking.com смирился с требованиями ФАС

15 декабря 2021 в 04:02 Размер текста - 17 +

Booking.com прекратила применять к российским гостиницам паритет цен и номеров Фото: Анна Майорова © URA.RU Сервис бронирования гостиничных номеров Booking.com выполнила требования Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об отмене паритета цен. Об этом сообщили представители агрегатора. «Нидерландская компания сообщила антимонопольной службе об исполнении предписания. Booking.com B.V. внесла изменения в общие условия предоставления услуг и привилегированную программу и прекратила применять к российским гостиницам паритет цен и номеров», — рассказали сотрудники ведомства, сообщают «Известия». Ранее гостиницы не могли устанавливать цены на свои услуги в других каналах ниже, чем на этом сайте. Кроме того, они не имели возможности свободно предоставлять свои услуги в других агрегаторах. Сотрудники сервиса рассказали, что они разочарованы решением суда, однако отметили, что соблюдение законов РФ у них в приоритете. В компании сообщили, что теперь они официально выполнили свои обязательства. Вице-президент «Опоры России», руководитель комитета по туризму Алексей Кожевников подтвердил эту информацию. Он дополнил, что по его мнению, логично было бы убрать паритет цен у всех участников туристического рынка, не только у Booking.com. Ранее сообщалось, что ФАС оштрафовала нидерландский сервис на 1,3 млрд рублей. Компания пыталась обжаловать решение, однако в ноябре Девятый арбитражный апелляционный суд города Москвы признал законными решение и предписание антимонопольной службы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сервис бронирования гостиничных номеров Booking.com выполнила требования Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об отмене паритета цен. Об этом сообщили представители агрегатора. «Нидерландская компания сообщила антимонопольной службе об исполнении предписания. Booking.com B.V. внесла изменения в общие условия предоставления услуг и привилегированную программу и прекратила применять к российским гостиницам паритет цен и номеров», — рассказали сотрудники ведомства, сообщают «Известия». Ранее гостиницы не могли устанавливать цены на свои услуги в других каналах ниже, чем на этом сайте. Кроме того, они не имели возможности свободно предоставлять свои услуги в других агрегаторах. Сотрудники сервиса рассказали, что они разочарованы решением суда, однако отметили, что соблюдение законов РФ у них в приоритете. В компании сообщили, что теперь они официально выполнили свои обязательства. Вице-президент «Опоры России», руководитель комитета по туризму Алексей Кожевников подтвердил эту информацию. Он дополнил, что по его мнению, логично было бы убрать паритет цен у всех участников туристического рынка, не только у Booking.com. Ранее сообщалось, что ФАС оштрафовала нидерландский сервис на 1,3 млрд рублей. Компания пыталась обжаловать решение, однако в ноябре Девятый арбитражный апелляционный суд города Москвы признал законными решение и предписание антимонопольной службы.