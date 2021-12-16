КПРФ хочет вынести вопрос о QR-кодах на всероссийский референдум

Депутаты КПРФ повсеместно выступают против введения QR-кодов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Юристы КПРФ прорабатывают постановку вопроса всероссийского референдума о введении QR-кодов. Но в ЦК КПРФ к решению пока не приходят, ожидая решения на заседании Госдумы 16 декабря, где будут рассматривать законопроект о QR-кодах в первом чтении, сообщает председатель ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Инициатива пришла из Саратовской области, где депутат КПРФ Николай Бондаренко пообещал жителям, что вскоре документы в ЦИК РФ будут поданы. « Решение в ЦК будут принимать на онлайн-заседании по результатам заседания Госдумы 16 декабря. На онлайн-заседании партии будут подводиться итоги 2021 и обсуждаться планы на будущий год», — об этом Юрий Афонин рассказал «Независимой газете».

Ранее депутат саратовской облдумы от КПРФ Николай Бондаренко выступил на собрании группы граждан Саратовской области, которое посетило 117 человек. На собрании депутат предложил группе одобрить вопрос на референдум, который прозвучал как: «Согласны ли вы с инициативой правительства о введении ограничительных мер в отношении граждан, не привитых от новой коронавирусной инфекции?». Группа жителей единогласно одобрила постановку вопроса, в юрслужбе считают, что смогут подать все необходимые документы в ЦИК РФ.