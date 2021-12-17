Центробанк РФ отозвал лицензию у НКО «Премиум»

В течение последнего года Центробанк РФ регулярно применял меры к НКО «Премиум» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Центробанк РФ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Премиум». Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

«Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Небанковской кредитной организации „Премиум“. НКО „Премиум“ проводила непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами», — сообщает пресс-служба Центробанка РФ.

По данным регулятора, кредитная организация занимала 359 место в банковской системе РФ по величине активов. За последние 12 месяцев Центробанк РФ неоднократно применял к ней меры в связи с нарушением банковского законодательства.