Центробанк РФ отозвал лицензию у НКО «Премиум»

Центробанк РФ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Премиум». Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
«Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Небанковской кредитной организации „Премиум“. НКО „Премиум“ проводила непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами», — сообщает пресс-служба Центробанка РФ.
По данным регулятора, кредитная организация занимала 359 место в банковской системе РФ по величине активов. За последние 12 месяцев Центробанк РФ неоднократно применял к ней меры в связи с нарушением банковского законодательства.
Центробанк РФ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Премиум». Об этом сообщается на официальном сайте регулятора. «Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Небанковской кредитной организации „Премиум“. НКО „Премиум“ проводила непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами», — сообщает пресс-служба Центробанка РФ. По данным регулятора, кредитная организация занимала 359 место в банковской системе РФ по величине активов. За последние 12 месяцев Центробанк РФ неоднократно применял к ней меры в связи с нарушением банковского законодательства.