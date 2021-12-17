Центробанк РФ отозвал лицензию у НКО «Премиум»

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
В течение последнего года Центробанк РФ регулярно применял меры к НКО «Премиум» Фото:

Центробанк РФ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Премиум». Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

«Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Небанковской кредитной организации „Премиум“. НКО „Премиум“ проводила непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами», — сообщает пресс-служба Центробанка РФ.

По данным регулятора, кредитная организация занимала 359 место в банковской системе РФ по величине активов. За последние 12 месяцев Центробанк РФ неоднократно применял к ней меры в связи с нарушением банковского законодательства.

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Центробанк РФ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Премиум». Об этом сообщается на официальном сайте регулятора. «Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Небанковской кредитной организации „Премиум“. НКО „Премиум“ проводила непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами», — сообщает пресс-служба Центробанка РФ. По данным регулятора, кредитная организация занимала 359 место в банковской системе РФ по величине активов. За последние 12 месяцев Центробанк РФ неоднократно применял к ней меры в связи с нарушением банковского законодательства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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