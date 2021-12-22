КГБ Беларуси подозревает россиянина в терроризме

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КГБ Беларуси задержала россиянина в Гомельской области Фото:

Белорусские силовики задержали россиянина в Гомельской области. Его подозревают в подготовке теракта.

«Задержан гражданин РФ, житель Гомеля. Он по экстремистским мотивам совершил поджог личного автомобиля начальника УДИН по Гомельской области, а также проколол колеса 39 троллейбусам в Гомеле с целью остановки движения общественного транспорта», — передает портал «Беларусь сегодня» слова главы управления КГБ по Гомельской области Александра Мельникова.

Гражданин России проходит фигурантом дела о терроризме. Подробностей о личности россиянина не приводится.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на территории республики задержаны семь человек, которые пытались совершить теракт. Один из подозреваемых, по его словам, сбежал в Россию.

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Белорусские силовики задержали россиянина в Гомельской области. Его подозревают в подготовке теракта. «Задержан гражданин РФ, житель Гомеля. Он по экстремистским мотивам совершил поджог личного автомобиля начальника УДИН по Гомельской области, а также проколол колеса 39 троллейбусам в Гомеле с целью остановки движения общественного транспорта», — передает портал «Беларусь сегодня» слова главы управления КГБ по Гомельской области Александра Мельникова. Гражданин России проходит фигурантом дела о терроризме. Подробностей о личности россиянина не приводится. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на территории республики задержаны семь человек, которые пытались совершить теракт. Один из подозреваемых, по его словам, сбежал в Россию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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