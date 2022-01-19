Baza: «Аэрофлот» из мести спровоцировал Волочкову на дебош

19 января 2022 в 17:23 Размер текста - 17 +

Анастасия Волочкова поспорила с бортпроводником из-за маски Фото: Илья Московец © URA.RU Бортпроводники авиакомпании «Аэрофлот» из мести спровоцировали на конфликт балерину Анастасию Волочкову, потому что та непристойно вела себя во время полета 3 января. Об этом сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на источник в департаменте обслуживания на борту. «Бортпроводники „Аэрофлота“ могли специально спровоцировать Анастасию Волочкову на борту, чтобы добавить ее в стоп-лист пассажиров. Все дело в мести», — сообщает telegram-канал Baza. Утверждается, что Волочкова во время полета на отдых 3 января оскорбляла экипаж и вела себя непристойно, но это не удалось заснять на камеру. Поэтому у бортпроводников было задание спровоцировать и заснять артистку на обратном пути. «Впрочем, внести Волочкову в стоп-лист у сотрудников „Аэрофлота“ все же не вышло — правонарушение оказалось слишком мелким», — сообщает telegram-канал. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Аэрофлота». На момент публикации материала ответа на запрос не поступило. Балерина возвращалась с отдыха на Мальдивах. Конфликт с участием Волочковой произошел, потому что сотрудники просили ее надеть маску. Артистка спорила и говорила, что находится в маске, хотя средство защиты было приспущено. Спутник Волочковой сообщал, что она опустила маску, чтобы выпить кофе. Балерина собирается подать в суд. По ее мнению, произошедшее было провокацией. Она заявила, что многие на борту были без масок, но претензии было именно в ее адрес. Волочковой грозит арест на 15 суток и штраф на сумму 30 тысяч рублей, передают «Дни.ру» со ссылкой на пресс-службу МВД на транспорте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бортпроводники авиакомпании «Аэрофлот» из мести спровоцировали на конфликт балерину Анастасию Волочкову, потому что та непристойно вела себя во время полета 3 января. Об этом сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на источник в департаменте обслуживания на борту. «Бортпроводники „Аэрофлота“ могли специально спровоцировать Анастасию Волочкову на борту, чтобы добавить ее в стоп-лист пассажиров. Все дело в мести», — сообщает telegram-канал Baza. Утверждается, что Волочкова во время полета на отдых 3 января оскорбляла экипаж и вела себя непристойно, но это не удалось заснять на камеру. Поэтому у бортпроводников было задание спровоцировать и заснять артистку на обратном пути. «Впрочем, внести Волочкову в стоп-лист у сотрудников „Аэрофлота“ все же не вышло — правонарушение оказалось слишком мелким», — сообщает telegram-канал. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Аэрофлота». На момент публикации материала ответа на запрос не поступило. Балерина возвращалась с отдыха на Мальдивах. Конфликт с участием Волочковой произошел, потому что сотрудники просили ее надеть маску. Артистка спорила и говорила, что находится в маске, хотя средство защиты было приспущено. Спутник Волочковой сообщал, что она опустила маску, чтобы выпить кофе. Балерина собирается подать в суд. По ее мнению, произошедшее было провокацией. Она заявила, что многие на борту были без масок, но претензии было именно в ее адрес. Волочковой грозит арест на 15 суток и штраф на сумму 30 тысяч рублей, передают «Дни.ру» со ссылкой на пресс-службу МВД на транспорте.