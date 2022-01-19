Волочкова показала видео конфликта в самолете из-за маски

19 января 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

Анастасия Волочкова собирается подать в суд Фото: Василий Колотилов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Российская балерина Анастасия Волочкова показала видео конфликта из-за маски на борту самолета. На ролике она спорит с бортпроводником, что находится в маске, а тот в ответ утверждает, что средство защиты приспущено. На видео Анастасия Волчкова сидит с приспущенной маской, а сотрудник экипажа просит ее надеть маску. Артистка спорила с ним и утверждала, что другие люди тоже без масок. Балерину пообещали высадить, если она не выполнит требования. Бортпроводник сказал, что подходил к ней неоднократно. Волочкова собирается подать в суд на сотрудника. Она назвала произошедшее провокацией и ущербом для своей репутации, передает «Утро.ру». Волочкова заявила, что половина людей в самолете были без маски, но «докопались» именно до нее. Спутник артистки сообщил, что принес ей кофе, после чего она спустила маску и начала его пить. На данный момент из-за сложной эпидемиологической ситуации в России людям необходимо соблюдать меры для нераспространения коронавируса. В самолете, как и в других общественных местах необходимо быть в маске. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская балерина Анастасия Волочкова показала видео конфликта из-за маски на борту самолета. На ролике она спорит с бортпроводником, что находится в маске, а тот в ответ утверждает, что средство защиты приспущено. На видео Анастасия Волчкова сидит с приспущенной маской, а сотрудник экипажа просит ее надеть маску. Артистка спорила с ним и утверждала, что другие люди тоже без масок. Балерину пообещали высадить, если она не выполнит требования. Бортпроводник сказал, что подходил к ней неоднократно. Волочкова собирается подать в суд на сотрудника. Она назвала произошедшее провокацией и ущербом для своей репутации, передает «Утро.ру». Волочкова заявила, что половина людей в самолете были без маски, но «докопались» именно до нее. Спутник артистки сообщил, что принес ей кофе, после чего она спустила маску и начала его пить. На данный момент из-за сложной эпидемиологической ситуации в России людям необходимо соблюдать меры для нераспространения коронавируса. В самолете, как и в других общественных местах необходимо быть в маске.