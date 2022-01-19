Волочкова показала видео конфликта в самолете из-за маски

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Предвыборные штабы партий 18 сентября 2016 Москва , выборы 2016, анастасия волочкова
Анастасия Волочкова собирается подать в суд Фото:
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Коронавирус COVID-19

Российская балерина Анастасия Волочкова показала видео конфликта из-за маски на борту самолета. На ролике она спорит с бортпроводником, что находится в маске, а тот в ответ утверждает, что средство защиты приспущено.

На видео Анастасия Волчкова сидит с приспущенной маской, а сотрудник экипажа просит ее надеть маску. Артистка спорила с ним и утверждала, что другие люди тоже без масок. Балерину пообещали высадить, если она не выполнит требования. Бортпроводник сказал, что подходил к ней неоднократно.

Волочкова собирается подать в суд на сотрудника. Она назвала произошедшее провокацией и ущербом для своей репутации, передает «Утро.ру». Волочкова заявила, что половина людей в самолете были без маски, но «докопались» именно до нее. Спутник артистки сообщил, что принес ей кофе, после чего она спустила маску и начала его пить.

На данный момент из-за сложной эпидемиологической ситуации в России людям необходимо соблюдать меры для нераспространения коронавируса. В самолете, как и в других общественных местах необходимо быть в маске.

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Российская балерина Анастасия Волочкова показала видео конфликта из-за маски на борту самолета. На ролике она спорит с бортпроводником, что находится в маске, а тот в ответ утверждает, что средство защиты приспущено. На видео Анастасия Волчкова сидит с приспущенной маской, а сотрудник экипажа просит ее надеть маску. Артистка спорила с ним и утверждала, что другие люди тоже без масок. Балерину пообещали высадить, если она не выполнит требования. Бортпроводник сказал, что подходил к ней неоднократно. Волочкова собирается подать в суд на сотрудника. Она назвала произошедшее провокацией и ущербом для своей репутации, передает «Утро.ру». Волочкова заявила, что половина людей в самолете были без маски, но «докопались» именно до нее. Спутник артистки сообщил, что принес ей кофе, после чего она спустила маску и начала его пить. На данный момент из-за сложной эпидемиологической ситуации в России людям необходимо соблюдать меры для нераспространения коронавируса. В самолете, как и в других общественных местах необходимо быть в маске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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