Волочкова показала видео конфликта в самолете из-за маски

Российская балерина Анастасия Волочкова показала видео конфликта из-за маски на борту самолета. На ролике она спорит с бортпроводником, что находится в маске, а тот в ответ утверждает, что средство защиты приспущено.
На видео Анастасия Волчкова сидит с приспущенной маской, а сотрудник экипажа просит ее надеть маску. Артистка спорила с ним и утверждала, что другие люди тоже без масок. Балерину пообещали высадить, если она не выполнит требования. Бортпроводник сказал, что подходил к ней неоднократно.
Волочкова собирается подать в суд на сотрудника. Она назвала произошедшее провокацией и ущербом для своей репутации, передает «Утро.ру». Волочкова заявила, что половина людей в самолете были без маски, но «докопались» именно до нее. Спутник артистки сообщил, что принес ей кофе, после чего она спустила маску и начала его пить.
На данный момент из-за сложной эпидемиологической ситуации в России людям необходимо соблюдать меры для нераспространения коронавируса. В самолете, как и в других общественных местах необходимо быть в маске.
Российская балерина Анастасия Волочкова показала видео конфликта из-за маски на борту самолета. На ролике она спорит с бортпроводником, что находится в маске, а тот в ответ утверждает, что средство защиты приспущено. На видео Анастасия Волчкова сидит с приспущенной маской, а сотрудник экипажа просит ее надеть маску. Артистка спорила с ним и утверждала, что другие люди тоже без масок. Балерину пообещали высадить, если она не выполнит требования. Бортпроводник сказал, что подходил к ней неоднократно. Волочкова собирается подать в суд на сотрудника. Она назвала произошедшее провокацией и ущербом для своей репутации, передает «Утро.ру». Волочкова заявила, что половина людей в самолете были без маски, но «докопались» именно до нее. Спутник артистки сообщил, что принес ей кофе, после чего она спустила маску и начала его пить. На данный момент из-за сложной эпидемиологической ситуации в России людям необходимо соблюдать меры для нераспространения коронавируса. В самолете, как и в других общественных местах необходимо быть в маске.