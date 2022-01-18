Володин обвинил НАТО в стремлении оккупировать Украину

Вячеслав Володин уверен в агрессивной политике НАТО на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Силы НАТО стремятся оккупировать Украину, заявил на открытии весенней сессии спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его словам, сейчас идет информационная подготовка к продвижению Альянса на территорию страны. Под этим Володин имеет ввиду распространение слухов о якобы готовящемся вторжении России на Украину.

«Все это можно расценивать как информационную подготовку к продвижению НАТО на украинскую территорию. Их советники уже там, инструкторы там, а сейчас они думают, как им обосновать ввод войск. Иными словами, НАТО стремится оккупировать Украину», — цитирует Володина ТАСС.

Ранее западные СМИ сообщили о том, что Москва якобы готовит провокации на Донбассе, чтобы получить предлог для нападения на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что эти материалы носят голословный характер, а глава МИД России Сергей Лавров обвинил американских чиновников во лжи.