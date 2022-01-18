Володин обвинил НАТО в стремлении оккупировать Украину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин на представлении в Государственной Думе Российской Федерации. Москва, володин вячеслав
Вячеслав Володин уверен в агрессивной политике НАТО на Украине Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Силы НАТО стремятся оккупировать Украину, заявил на открытии весенней сессии спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его словам, сейчас идет информационная подготовка к продвижению Альянса на территорию страны. Под этим Володин имеет ввиду распространение слухов о якобы готовящемся вторжении России на Украину.

«Все это можно расценивать как информационную подготовку к продвижению НАТО на украинскую территорию. Их советники уже там, инструкторы там, а сейчас они думают, как им обосновать ввод войск. Иными словами, НАТО стремится оккупировать Украину», — цитирует Володина ТАСС.

Ранее западные СМИ сообщили о том, что Москва якобы готовит провокации на Донбассе, чтобы получить предлог для нападения на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что эти материалы носят голословный характер, а глава МИД России Сергей Лавров обвинил американских чиновников во лжи.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Силы НАТО стремятся оккупировать Украину, заявил на открытии весенней сессии спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его словам, сейчас идет информационная подготовка к продвижению Альянса на территорию страны. Под этим Володин имеет ввиду распространение слухов о якобы готовящемся вторжении России на Украину. «Все это можно расценивать как информационную подготовку к продвижению НАТО на украинскую территорию. Их советники уже там, инструкторы там, а сейчас они думают, как им обосновать ввод войск. Иными словами, НАТО стремится оккупировать Украину», — цитирует Володина ТАСС. Ранее западные СМИ сообщили о том, что Москва якобы готовит провокации на Донбассе, чтобы получить предлог для нападения на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что эти материалы носят голословный характер, а глава МИД России Сергей Лавров обвинил американских чиновников во лжи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...