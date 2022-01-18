Володин обвинил НАТО в стремлении оккупировать Украину

Силы НАТО стремятся оккупировать Украину, заявил на открытии весенней сессии спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его словам, сейчас идет информационная подготовка к продвижению Альянса на территорию страны. Под этим Володин имеет ввиду распространение слухов о якобы готовящемся вторжении России на Украину.
«Все это можно расценивать как информационную подготовку к продвижению НАТО на украинскую территорию. Их советники уже там, инструкторы там, а сейчас они думают, как им обосновать ввод войск. Иными словами, НАТО стремится оккупировать Украину», — цитирует Володина ТАСС.
Ранее западные СМИ сообщили о том, что Москва якобы готовит провокации на Донбассе, чтобы получить предлог для нападения на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что эти материалы носят голословный характер, а глава МИД России Сергей Лавров обвинил американских чиновников во лжи.
Силы НАТО стремятся оккупировать Украину, заявил на открытии весенней сессии спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его словам, сейчас идет информационная подготовка к продвижению Альянса на территорию страны. Под этим Володин имеет ввиду распространение слухов о якобы готовящемся вторжении России на Украину. «Все это можно расценивать как информационную подготовку к продвижению НАТО на украинскую территорию. Их советники уже там, инструкторы там, а сейчас они думают, как им обосновать ввод войск. Иными словами, НАТО стремится оккупировать Украину», — цитирует Володина ТАСС. Ранее западные СМИ сообщили о том, что Москва якобы готовит провокации на Донбассе, чтобы получить предлог для нападения на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что эти материалы носят голословный характер, а глава МИД России Сергей Лавров обвинил американских чиновников во лжи.