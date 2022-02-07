Министр Кравцов вступился за уволенную из-за стихов учительницу

Преподаватель читала ученикам стихи Даниила Хармса и Александра Введенского, которых в школе назвали «врагами народа» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов призвал восстановить в должности учительницу из Санкт-Петербурга, которую уволили за чтение стихов поэтов Даниила Хармса и Александра Введенского. Глава ведомства посоветовал администрациям школ более чутко относиться к педагогам.

«У нас учителя живут своей работой, своим делом, творчески вкладываются в развитие программ, стараются дать детям максимум, и если в ответ административный работник будет включать „дубину“ по поводу и без, что мы получим на выходе? Считаю, что учитель должен быть полностью восстановлен в своих правах, продолжить работу с детьми, и сейчас вместе с регионом проверяем всю эту ситуацию. Призываю административных работников более чутко относиться к педагогам», — цитирует Сергея Кравцова ТАСС.

Ранее учительница из Санкт-Петербурга Серафима Сапрыкина на своей странице в Facebook рассказала, что директор гимназии № 168 Центрального района вынудила ее уволиться за прочтение девятиклассницам стихотворений Хармса и Введенского. Инцидент произошел в конце декабря 2021 года. Руководство школы назвало поэтов «врагами народа» и «пособниками фашистов», передает «Национальная служба новостей». Сапрыкина отметила, что ранее согласовала урок по творчеству Хармса и Введенского с завучем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с уволенной учительницей нуждается в тщательном разбирательстве. Он напомнил, что в СМИ распространяется большое количество неточной информации и предложил перепроверить сведения, передает телеканал 360.

Даниил Хармс — советский писатель, поэт и драматург. В 1941 году его арестовали по обвинению в «пораженческой агитации». Хармс скончался в 1942 году в тюремной больнице в Ленинграде. В 1960 году был посмертно реабилитирован.

Поэт Александр Введенский также был арестован в 1941 году по обвинению в контрреволюционной агитации. Он входил в Объединение реального искусства (ОБЭРИУ), созданное Хармсом. Введенский был признан врагом народа и скончался в 1942 году во время транспортировки в лагерь для последующего расстрела. Реабилитирован в 1964 году.

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