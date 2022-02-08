Ургант высмеял охранника-вандала из Ельцин Центра. «Почему только глаза? Почему не рты и носы?»

09 февраля 2022 в 06:57 Размер текста - 17 +

Ургант показал, как выглядит по его мнению охранник-вандал Фото: Размик Закарян © URA.RU Российский телеведущий Иван Ургант высмеял охранника Ельцин Центра (находится в Екатеринбурге) за то, что тот в первый свой рабочий день пририсовал глаза к картине ученицы Малевича. В эфире «Вечернего Урганта» на Первом канале он показал, как, по его мнению, выглядел охранник. «Нашли, узнали, кто пририсовал. Это был охранник. Он пришел и в свой первый же рабочий день пририсовал глаза. Что особенно важно, директор „Ельцин Центра“ отметил, что 60-летний охранник испортил картину с помощью фирменной ручки „Ельцин Центра“. У меня возникает вопрос: почему он подрисовал только глаза? Почему не рты и носы?» — вопросил Иван Ургант. Ведущий отметил, что охранник-вандал еще долгое время не признавался в своем деянии. «И когда ему при помощи ручки „Ельцин Центра“ сделали рот, он сразу сказал, что это был он», — добавил Ургант. «Не долго проработал», — заключил ведущий. Ранее в Екатеринбурге произошел инцидент, связанный с картиной Анны Лепорской «Три фигуры». Ее испортил охранник Ельцин Центра, о чем рассказала идеолог и креативный продюсер проекта «Самозванцы», организатор дискуссии о работе ученицы Малевича Анна Решеткина. По ее словам, это был первый день его работы. Она сообщила, что по мнению администрации ЕЦ, у мужчины некое помутнение рассудка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российский телеведущий Иван Ургант высмеял охранника Ельцин Центра (находится в Екатеринбурге) за то, что тот в первый свой рабочий день пририсовал глаза к картине ученицы Малевича. В эфире «Вечернего Урганта» на Первом канале он показал, как, по его мнению, выглядел охранник. «Нашли, узнали, кто пририсовал. Это был охранник. Он пришел и в свой первый же рабочий день пририсовал глаза. Что особенно важно, директор „Ельцин Центра“ отметил, что 60-летний охранник испортил картину с помощью фирменной ручки „Ельцин Центра“. У меня возникает вопрос: почему он подрисовал только глаза? Почему не рты и носы?» — вопросил Иван Ургант. Ведущий отметил, что охранник-вандал еще долгое время не признавался в своем деянии. «И когда ему при помощи ручки „Ельцин Центра“ сделали рот, он сразу сказал, что это был он», — добавил Ургант. «Не долго проработал», — заключил ведущий. Ранее в Екатеринбурге произошел инцидент, связанный с картиной Анны Лепорской «Три фигуры». Ее испортил охранник Ельцин Центра, о чем рассказала идеолог и креативный продюсер проекта «Самозванцы», организатор дискуссии о работе ученицы Малевича Анна Решеткина. По ее словам, это был первый день его работы. Она сообщила, что по мнению администрации ЕЦ, у мужчины некое помутнение рассудка.