Олимпийская чемпионка РФ высмеяла обвинения шведского журналиста

14 февраля 2022 в 19:25 Размер текста - 17 +

Лыжница Вероника Степанова посмеялась над статьей об использовании запрещенной смазки для лыж Фото: Алексей Гущин © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Заявление журналиста газеты Expressen Томаса Петтерссона об использовании российскими лыжниками фторосодержащих смазочных материалов — запрещенного фтора С8, не имеет под собой никаких оснований. Такое заявление сделала российская олимпийская чемпионка Вероника Степанова. «Комментатору шведской газеты Expressen Томасу Петтерссону чудится запрещенный в Европе фтор C8 на наших эстафетных лыжах в Пекине. Он их просто чувствует на расстоянии — даже если их там нет. Не хотите еще проверить, нет ли у меня в трусиках запрещенного моторчика, как у Карлсона», — написала она на своей официальной станице в Instagram. Степанова также отметила, что в этом случае заголовок для статьи будет более громким. Фтор С8 используется для смазки лыж — так они сильнее скользят. Однако Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля, и в Китае эти смазочные материалы свободно продаются. Российская лыжница выиграла золотую медаль в эстафете в составе сборной России. Она стала самой молодой чемпионкой Олимпийских игр в лыжных гонках, пишет Life . Девушке 21 год, и она превзошла достижение соотечественницы Юлии Чепаловой, которая завоевала золото ОИ-1998 на дистанции 30 км, приводит информацию RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Заявление журналиста газеты Expressen Томаса Петтерссона об использовании российскими лыжниками фторосодержащих смазочных материалов — запрещенного фтора С8, не имеет под собой никаких оснований. Такое заявление сделала российская олимпийская чемпионка Вероника Степанова. «Комментатору шведской газеты Expressen Томасу Петтерссону чудится запрещенный в Европе фтор C8 на наших эстафетных лыжах в Пекине. Он их просто чувствует на расстоянии — даже если их там нет. Не хотите еще проверить, нет ли у меня в трусиках запрещенного моторчика, как у Карлсона», — написала она на своей официальной станице в Instagram. Степанова также отметила, что в этом случае заголовок для статьи будет более громким. Фтор С8 используется для смазки лыж — так они сильнее скользят. Однако Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля, и в Китае эти смазочные материалы свободно продаются. Российская лыжница выиграла золотую медаль в эстафете в составе сборной России. Она стала самой молодой чемпионкой Олимпийских игр в лыжных гонках, пишет Life. Девушке 21 год, и она превзошла достижение соотечественницы Юлии Чепаловой, которая завоевала золото ОИ-1998 на дистанции 30 км, приводит информацию RT.