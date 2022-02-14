Россиянка пожаловалась на судей, оставивших ее без медали ОИ-2022

15 февраля 2022 в 09:30 Размер текста - 17 +

Спортсменка заявила, что выполнила сложнейший трюк, который должны были оценить выше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Российская фристайлистка Анастасия Таталина считает, что судьи поставили ей несправедливую оценку после ее выступления на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка осталась вне призовой тройки, заняв четвертое место. «Считаю, что меня сегодня просто засудили! Это было нечестно, это все, что я могу сказать о результатах. В последней попытке я сделала дабл-14, сегодня его никто не исполнял. Это сложнейший трюк, а по итогам попытки я получила всего 75 баллов! Сейчас будем с тренерским штабом разбираться в ситуации. Это непонятно, мой проезд не на 75 баллов, это было нечестно», — цитирует РИА «Новости» Таталину. Ранее фристайлистка из Пермского края Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль в могуле на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка получила 77,72 балла в третьей попытка. Первое место заняла австралийка, а второе — американка. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская фристайлистка Анастасия Таталина считает, что судьи поставили ей несправедливую оценку после ее выступления на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка осталась вне призовой тройки, заняв четвертое место. «Считаю, что меня сегодня просто засудили! Это было нечестно, это все, что я могу сказать о результатах. В последней попытке я сделала дабл-14, сегодня его никто не исполнял. Это сложнейший трюк, а по итогам попытки я получила всего 75 баллов! Сейчас будем с тренерским штабом разбираться в ситуации. Это непонятно, мой проезд не на 75 баллов, это было нечестно», — цитирует РИА «Новости» Таталину. Ранее фристайлистка из Пермского края Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль в могуле на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка получила 77,72 балла в третьей попытка. Первое место заняла австралийка, а второе — американка.