Российские телеканалы вышли из Европейского вещательного союза

Российские телеканалы приняли ответные меры на отстранение России от «Евровидения» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Первый канал, ВГТРК и радиодом «Останкино» вышли из Европейского вещательного союза. Об этом говорится в совместном сообщении вещателей.

«Первый канал, ВГТРК и радиодом «Останкино» объявляют о выходе из Европейского вещательного союза в качестве ответной меры на отстранение России от участия в конкурсе песни «Евровидение-2022. Мы расцениваем это как неуместное политическое жертвоприношение на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитический статус», — передает ТАСС сообщение вещателей.

Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого финская телерадиовещательная корпорации YLE совместно со Швецией потребовала отстранить Россию от участия в «Евровидение». В итоге Европейский вещательный союз принял решение исключить Россию из конкурса, пишет «Дни.ру».