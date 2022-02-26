Российские телеканалы вышли из Европейского вещательного союза

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Российские телеканалы приняли ответные меры на отстранение России от «Евровидения» Фото:
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Первый канал, ВГТРК и радиодом «Останкино» вышли из Европейского вещательного союза. Об этом говорится в совместном сообщении вещателей.

«Первый канал, ВГТРК и радиодом «Останкино» объявляют о выходе из Европейского вещательного союза в качестве ответной меры на отстранение России от участия в конкурсе песни «Евровидение-2022. Мы расцениваем это как неуместное политическое жертвоприношение на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитический статус», — передает ТАСС сообщение вещателей.

Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого финская телерадиовещательная корпорации YLE совместно со Швецией потребовала отстранить Россию от участия в «Евровидение». В итоге Европейский вещательный союз принял решение исключить Россию из конкурса, пишет «Дни.ру».

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Первый канал, ВГТРК и радиодом «Останкино» вышли из Европейского вещательного союза. Об этом говорится в совместном сообщении вещателей. «Первый канал, ВГТРК и радиодом «Останкино» объявляют о выходе из Европейского вещательного союза в качестве ответной меры на отстранение России от участия в конкурсе песни «Евровидение-2022. Мы расцениваем это как неуместное политическое жертвоприношение на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитический статус», — передает ТАСС сообщение вещателей. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого финская телерадиовещательная корпорации YLE совместно со Швецией потребовала отстранить Россию от участия в «Евровидение». В итоге Европейский вещательный союз принял решение исключить Россию из конкурса, пишет «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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