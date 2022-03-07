Киев отказался открывать гуманитарные коридоры с выходом в Россию

Россия готова открыть гуманитарные коридоры 7 марта Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Предложенное российской стороной открытие гуманитарных коридоров — неприемлемо. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук в ходе брифинга.

«Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди из-под Киева в Беларусь с тем, чтобы потом самолетами полететь в Российскую Федерацию», — цитирует слова Верещук РИА «Новости».

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин начал спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Целью операции является денацификация и демилитаризация Украины. 7 марта на Украине РФ объявила о режиме тишины для вывода беженцев из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум.