Киев отказался открывать гуманитарные коридоры с выходом в Россию

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Отвоеванные у СВУ села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, армия, военные, солдаты, днр, бугас, комендатура
Россия готова открыть гуманитарные коридоры 7 марта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Предложенное российской стороной открытие гуманитарных коридоров — неприемлемо. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук в ходе брифинга.

«Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди из-под Киева в Беларусь с тем, чтобы потом самолетами полететь в Российскую Федерацию», — цитирует слова Верещук РИА «Новости».

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин начал спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Целью операции является денацификация и демилитаризация Украины. 7 марта на Украине РФ объявила о режиме тишины для вывода беженцев из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум.

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Предложенное российской стороной открытие гуманитарных коридоров — неприемлемо. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук в ходе брифинга. «Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди из-под Киева в Беларусь с тем, чтобы потом самолетами полететь в Российскую Федерацию», — цитирует слова Верещук РИА «Новости». 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин начал спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Целью операции является денацификация и демилитаризация Украины. 7 марта на Украине РФ объявила о режиме тишины для вывода беженцев из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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