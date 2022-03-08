США угрожают компаниям КНР, не поддерживающим санкции против РФ

Соединенные Штаты предостерегли компании из КНР об экономических последствиях в случае пренебрежения ограничениями на экспорт в РФ, введенными США. Об этом сообщает газета New York Times.
«Министр торговли Джина Раймондо выпустила строгое предупреждение в адрес китайских компаний, которые могут пренебречь объявленными ограничениями США на экспорт в Россию, заявив, что США отрежут их от американского оборудования и программного обеспечения, которое им необходимо для производства своей продукции», — пишет издание. Также сообщается, что из-за игнорирования санкций США, ограничивающих поставки в РФ микрочипов и других технологий, Соединенные Штаты могут «фактически закрыть» китайские компании.
Ранее власти Китая призвали США, НАТО и Евросоюз вести с Россией равный диалог. Постоянный представитель Китая при Организации объединенных наций (ООН) Чжан Цзюнь заявил, что особое внимание следует уделить вопросам безопасности из-за расширения НАТО на Восток.
Соединенные Штаты предостерегли компании из КНР об экономических последствиях в случае пренебрежения ограничениями на экспорт в РФ, введенными США. Об этом сообщает газета New York Times. «Министр торговли Джина Раймондо выпустила строгое предупреждение в адрес китайских компаний, которые могут пренебречь объявленными ограничениями США на экспорт в Россию, заявив, что США отрежут их от американского оборудования и программного обеспечения, которое им необходимо для производства своей продукции», — пишет издание. Также сообщается, что из-за игнорирования санкций США, ограничивающих поставки в РФ микрочипов и других технологий, Соединенные Штаты могут «фактически закрыть» китайские компании. Ранее власти Китая призвали США, НАТО и Евросоюз вести с Россией равный диалог. Постоянный представитель Китая при Организации объединенных наций (ООН) Чжан Цзюнь заявил, что особое внимание следует уделить вопросам безопасности из-за расширения НАТО на Восток.