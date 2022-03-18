Пермский эксперт назвал альтернативу Google и Zoom

18 марта 2022 в 14:58 Размер текста - 17 +

Российские онлайн-сервисы могут заменить иностранные Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности На фоне западных санкций и возможной блокировки различных онлайн-сервисов в Пермском университете (ПГНИУ) озаботились внедрением отечественных IT-продуктов. Это необходимо для обеспечения эффективного и непрерывного образовательного процесса, пояснил в Telegram ректор вуза Дмитрий Красильников. Проблему он обсудил с руководителем центра тестирования и электронных средств обучения ПГНИУ Артемом Тиуновым, который предложил альтернативу иностранным сервисам. «Для работы с файлами, в том числе совместного редактирования можно использовать приложения Яндекс 360 — здесь есть и диск, и редакторы документов и таблиц, и календарь. Частью сервиса является система видеоконференций Яндекс Телемост — отличная альтернатива Zoom. Что касается замены зарубежных сервисов для проведения интерактивных занятий и совместной работы, то Google Jamboard, Padlet и Miro можно заменить сервисами Pruffme или sBoard», — рассказал Тиунов. Различные иностранные бренды начали заявлять об уходе с российского рынка вслед за введением Западом антироссийских санкций. Лидеры западных стран, объясняя их цель, говорили, что ограничения должны нанести удар по отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На фоне западных санкций и возможной блокировки различных онлайн-сервисов в Пермском университете (ПГНИУ) озаботились внедрением отечественных IT-продуктов. Это необходимо для обеспечения эффективного и непрерывного образовательного процесса, пояснил в Telegram ректор вуза Дмитрий Красильников. Проблему он обсудил с руководителем центра тестирования и электронных средств обучения ПГНИУ Артемом Тиуновым, который предложил альтернативу иностранным сервисам. «Для работы с файлами, в том числе совместного редактирования можно использовать приложения Яндекс 360 — здесь есть и диск, и редакторы документов и таблиц, и календарь. Частью сервиса является система видеоконференций Яндекс Телемост — отличная альтернатива Zoom. Что касается замены зарубежных сервисов для проведения интерактивных занятий и совместной работы, то Google Jamboard, Padlet и Miro можно заменить сервисами Pruffme или sBoard», — рассказал Тиунов. Различные иностранные бренды начали заявлять об уходе с российского рынка вслед за введением Западом антироссийских санкций. Лидеры западных стран, объясняя их цель, говорили, что ограничения должны нанести удар по отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.