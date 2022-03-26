26 марта 2022

Захарова ответила Боррелю насчет сближения России и Китая

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Захарова назвала действия Брюсселя против России «лжедипломатией» Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о дисбалансе, к которому якобы могут привести действия Запада против Москвы. Ранее он предположил, что если Запад «толкнет Россию к Китаю», это приведет к созданию глобального Юго-Востока и Северо-Запада, а затем это выльется в «невероятный дисбаланс».

«Я бы балансировку колес им не доверила, а не то, что геополитики. От их подлых манипуляций в мире больше кризисов. Лжедипломатия Брюсселя», — прокомментировала Захарова в Telegram высказывание Борреля.

Глава дипломатии ЕС проявляет удивительную непоследовательность в своих заявлениях, пишет Царьград. С одной стороны, он постоянно требует наказать Россию, задушить ее санкциями и изолировать от всего мира. С другой стороны, он обеспокоен сближением Москвы и Пекина, которое происходит благодаря усилиям все того же Евросоюза.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о дисбалансе, к которому якобы могут привести действия Запада против Москвы. Ранее он предположил, что если Запад «толкнет Россию к Китаю», это приведет к созданию глобального Юго-Востока и Северо-Запада, а затем это выльется в «невероятный дисбаланс». «Я бы балансировку колес им не доверила, а не то, что геополитики. От их подлых манипуляций в мире больше кризисов. Лжедипломатия Брюсселя», — прокомментировала Захарова в Telegram высказывание Борреля. Глава дипломатии ЕС проявляет удивительную непоследовательность в своих заявлениях, пишет Царьград. С одной стороны, он постоянно требует наказать Россию, задушить ее санкциями и изолировать от всего мира. С другой стороны, он обеспокоен сближением Москвы и Пекина, которое происходит благодаря усилиям все того же Евросоюза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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