Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о дисбалансе, к которому якобы могут привести действия Запада против Москвы. Ранее он предположил, что если Запад «толкнет Россию к Китаю», это приведет к созданию глобального Юго-Востока и Северо-Запада, а затем это выльется в «невероятный дисбаланс».
«Я бы балансировку колес им не доверила, а не то, что геополитики. От их подлых манипуляций в мире больше кризисов. Лжедипломатия Брюсселя», — прокомментировала Захарова в Telegram высказывание Борреля.
Глава дипломатии ЕС проявляет удивительную непоследовательность в своих заявлениях, пишет Царьград. С одной стороны, он постоянно требует наказать Россию, задушить ее санкциями и изолировать от всего мира. С другой стороны, он обеспокоен сближением Москвы и Пекина, которое происходит благодаря усилиям все того же Евросоюза.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о дисбалансе, к которому якобы могут привести действия Запада против Москвы. Ранее он предположил, что если Запад «толкнет Россию к Китаю», это приведет к созданию глобального Юго-Востока и Северо-Запада, а затем это выльется в «невероятный дисбаланс». «Я бы балансировку колес им не доверила, а не то, что геополитики. От их подлых манипуляций в мире больше кризисов. Лжедипломатия Брюсселя», — прокомментировала Захарова в Telegram высказывание Борреля. Глава дипломатии ЕС проявляет удивительную непоследовательность в своих заявлениях, пишет Царьград. С одной стороны, он постоянно требует наказать Россию, задушить ее санкциями и изолировать от всего мира. С другой стороны, он обеспокоен сближением Москвы и Пекина, которое происходит благодаря усилиям все того же Евросоюза.