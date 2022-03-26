Захарова ответила Боррелю насчет сближения России и Китая

27 марта 2022 в 02:58 Размер текста - 17 +

Захарова назвала действия Брюсселя против России «лжедипломатией» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о дисбалансе, к которому якобы могут привести действия Запада против Москвы. Ранее он предположил, что если Запад «толкнет Россию к Китаю», это приведет к созданию глобального Юго-Востока и Северо-Запада, а затем это выльется в «невероятный дисбаланс». «Я бы балансировку колес им не доверила, а не то, что геополитики. От их подлых манипуляций в мире больше кризисов. Лжедипломатия Брюсселя», — прокомментировала Захарова в Telegram высказывание Борреля. Глава дипломатии ЕС проявляет удивительную непоследовательность в своих заявлениях, пишет Царьград. С одной стороны, он постоянно требует наказать Россию, задушить ее санкциями и изолировать от всего мира. С другой стороны, он обеспокоен сближением Москвы и Пекина, которое происходит благодаря усилиям все того же Евросоюза. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о дисбалансе, к которому якобы могут привести действия Запада против Москвы. Ранее он предположил, что если Запад «толкнет Россию к Китаю», это приведет к созданию глобального Юго-Востока и Северо-Запада, а затем это выльется в «невероятный дисбаланс». «Я бы балансировку колес им не доверила, а не то, что геополитики. От их подлых манипуляций в мире больше кризисов. Лжедипломатия Брюсселя», — прокомментировала Захарова в Telegram высказывание Борреля. Глава дипломатии ЕС проявляет удивительную непоследовательность в своих заявлениях, пишет Царьград. С одной стороны, он постоянно требует наказать Россию, задушить ее санкциями и изолировать от всего мира. С другой стороны, он обеспокоен сближением Москвы и Пекина, которое происходит благодаря усилиям все того же Евросоюза.