Инстасамка обматерила россиян, обрадовавшихся отмене ее концертов

Инстасамка ответила своим хейтерам Автор: личная страница Инстасамки в соцсети «ВКонтакте»

Блогер и рэперша Инстасамка (Дарья Зотеева) обматерила россиян, которые обрадовались отмене ее концертов в России. Об этом она написала в своем telegram-канале.

«Вижу посты, где всякие тетки радуются тому, что наших концертов больше не будет, что-то в стиле „родители победили, детей развращали“. Да вы *******(сумасшедшие — прим. ред.)», — написала певица.

Она отметила, что любит своих фанатов и, не смотря на отмену концертов, будет продолжать записывать для них песни. «Моя музыка будет с ними. ******(Плохие — прим. ред.) мамаши, хватит запрещать детям все и вся, вспомните себя в 2000 годах», — добавила Инстасамка.

Ранее URA.RU писало, что девушка покинула Россию и переехала жить в Дубай. Позже она заявила об отмене своих концертов в России.