США обвинили Россию в применении химоружия

Постпред США при ООН считает, что РФ представляет угрозу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия использовала в Сирии химическое оружие. Об этом она сказала в интервью американскому телеканалу PBS.

«Они (Россия, прим. URA.RU) обвиняли США и Украину в контексте применения химического оружия под чужим флагом, и мы знаем, что они способны применять химическое оружие. Они использовали его против своих людей, они использовали его в Сирии», — сказала Томас-Гринфилд. Она считает, что в США должны серьезно воспринимать угрозу со стороны России. Постпред пригрозила РФ привлечением к ответственности. Томас-Гринфилд также заявила, что Москва якобы угрожала использованием ядерного оружия.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что США готовятся использовать химическое или тактическое ядерное оружие, чтобы потом обвинить в этом Россию. Такой план стал реакцией на успехи российской армии в ходе спецоперации РФ на Украине, говорили в министерстве. США таким способом хотят исключить Россию из Совбеза ООН, считают в Минобороны РФ. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Путин отмечал, что целями стали помощь Донбассу, а также демилитаризация и денацификация Украины.