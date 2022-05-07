США обвинили Россию в применении химоружия

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Постпред США при ООН считает, что РФ представляет угрозу Фото:

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия использовала в Сирии химическое оружие. Об этом она сказала в интервью американскому телеканалу PBS.

«Они (Россия, прим. URA.RU) обвиняли США и Украину в контексте применения химического оружия под чужим флагом, и мы знаем, что они способны применять химическое оружие. Они использовали его против своих людей, они использовали его в Сирии», — сказала Томас-Гринфилд. Она считает, что в США должны серьезно воспринимать угрозу со стороны России. Постпред пригрозила РФ привлечением к ответственности. Томас-Гринфилд также заявила, что Москва якобы угрожала использованием ядерного оружия.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что США готовятся использовать химическое или тактическое ядерное оружие, чтобы потом обвинить в этом Россию. Такой план стал реакцией на успехи российской армии в ходе спецоперации РФ на Украине, говорили в министерстве. США таким способом хотят исключить Россию из Совбеза ООН, считают в Минобороны РФ. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Путин отмечал, что целями стали помощь Донбассу, а также демилитаризация и денацификация Украины.

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Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия использовала в Сирии химическое оружие. Об этом она сказала в интервью американскому телеканалу PBS. «Они (Россия, прим. URA.RU) обвиняли США и Украину в контексте применения химического оружия под чужим флагом, и мы знаем, что они способны применять химическое оружие. Они использовали его против своих людей, они использовали его в Сирии», — сказала Томас-Гринфилд. Она считает, что в США должны серьезно воспринимать угрозу со стороны России. Постпред пригрозила РФ привлечением к ответственности. Томас-Гринфилд также заявила, что Москва якобы угрожала использованием ядерного оружия. Ранее в Минобороны РФ заявили, что США готовятся использовать химическое или тактическое ядерное оружие, чтобы потом обвинить в этом Россию. Такой план стал реакцией на успехи российской армии в ходе спецоперации РФ на Украине, говорили в министерстве. США таким способом хотят исключить Россию из Совбеза ООН, считают в Минобороны РФ. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Путин отмечал, что целями стали помощь Донбассу, а также демилитаризация и денацификация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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