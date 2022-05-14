Политолог раскрыл необходимость вступления Финляндии в НАТО

Финляндия намерена усилить военную безопасность с помощью НАТО, считает политолог Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Финляндия намерена вступить в Североатлантический альянс НАТО для того, чтобы нарастить собственный военный потенциал. Об этом заявил директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

«Участие в НАТО достаточно разношерстное: для кого-то это обременение, для кого-то наоборот — поддержка. Швеция не в такой мере заинтересована в финансовом усилении, как Финляндия. А Финляндия в меньшей степени военизирована, поэтому ей необходимо больше поддержки», — рассказал Гращенков порталу Lenta.ru.

Политолог также отметил, что в случае вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, главным политическим вопросом станет размещение ядерного оружия на территории новых стран-участниц. «В НАТО идут попытки прочертить границы влияния», — добавил Гращенков.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не останется без политической реакции и тщательного анализа последствий расширения альянса. Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО уже на следующей неделе, сообщал глава МИД страны. Как пишут « Невские новости », президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин также поддержали инициативу о присоединении к альянсу. Швеция же собирается принять соответствующее решение 15 мая.