В Красноярске появились мусорные баки для ушедших из РФ брендов

23 мая 2022 в 17:29 Размер текста - 17 +

Красноярцы выкидывают продукцию западных брендов в мусорные баки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Красноярске появились особые мусорные баки с надписями «западный мусор». В них выкидывают продукцию западных брендов, которые покинули российский рынок. Как сообщают городские паблики в социальных сетях, такую акцию организовали местные жители. «Шел по центру, а тут мусорные баки стоят. Сначала не понял, думаю, совсем коммунальные службы не справляются. Ближе подошел, а там надпись „западный мусор“. Это все бренды, которые ушли от нас McDonald’s, KEA, Zara, Zeva, Coca-Cola. Ну что, очень забавно сделал кто-то», — написал житель Красноярска в городском паблике «Нетипичный Красноярск». Западные бренды начали уходить с российского рынка после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По словам российского лидера, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Американская газета Financial Times сообщила, что западные компании несут многомиллиардные убытки из-за ухода с российского рынка. Согласно данным опроса ФОМ, 49% респондентов уверены в отсутствии изменений в их жизни после ухода иностранных компаний. Еще 25% заявили, что уход не сильно ухудшит ситуацию. Фото: паблик «Нетипичный Красноярск» Фото: паблик «Нетипичный Красноярск»

В Красноярске появились особые мусорные баки с надписями «западный мусор». В них выкидывают продукцию западных брендов, которые покинули российский рынок. Как сообщают городские паблики в социальных сетях, такую акцию организовали местные жители. «Шел по центру, а тут мусорные баки стоят. Сначала не понял, думаю, совсем коммунальные службы не справляются. Ближе подошел, а там надпись „западный мусор“. Это все бренды, которые ушли от нас McDonald’s, KEA, Zara, Zeva, Coca-Cola. Ну что, очень забавно сделал кто-то», — написал житель Красноярска в городском паблике «Нетипичный Красноярск». Западные бренды начали уходить с российского рынка после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По словам российского лидера, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Американская газета Financial Times сообщила, что западные компании несут многомиллиардные убытки из-за ухода с российского рынка. Согласно данным опроса ФОМ, 49% респондентов уверены в отсутствии изменений в их жизни после ухода иностранных компаний. Еще 25% заявили, что уход не сильно ухудшит ситуацию.