Бизнесмен из Нового Уренгоя откроет строительный магазин в ХМАО

26 мая 2022 в 20:16 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое и Ханты-Мансийске появится новый гипермаркет Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Директор гипермаркета строительных материалов «ТСК-групп» Ян Шаров анонсировал открытие нового торгового центра в северной части города Новый Уренгой (ЯНАО) и в Ханты-Мансийске (ХМАО). Об этом сообщается в telegram-канале администрации Нового Уренгоя. «В ближайший год мы планируем на северной части Нового Уренгоя открытие торгового центра площадью две тысячи квадратных метров. Там будут продаваться товары для декора и интерьера. В ближайшей перспективе — открытие подобного гипермаркета в городе Ханты-Мансийск», — рассказал Ян Шаров. Поставки стройматериалов и товаров ведутся из Екатеринбурга и Москвы. Ранее URA.RU сообщало, что жители Ямала бросились скупать строительные материалы. В октябре 2021 года спрос на стройматериалы вырос на 44,5%.

Директор гипермаркета строительных материалов «ТСК-групп» Ян Шаров анонсировал открытие нового торгового центра в северной части города Новый Уренгой (ЯНАО) и в Ханты-Мансийске (ХМАО). Об этом сообщается в telegram-канале администрации Нового Уренгоя. «В ближайший год мы планируем на северной части Нового Уренгоя открытие торгового центра площадью две тысячи квадратных метров. Там будут продаваться товары для декора и интерьера. В ближайшей перспективе — открытие подобного гипермаркета в городе Ханты-Мансийск», — рассказал Ян Шаров. Поставки стройматериалов и товаров ведутся из Екатеринбурга и Москвы. Ранее URA.RU сообщало, что жители Ямала бросились скупать строительные материалы. В октябре 2021 года спрос на стройматериалы вырос на 44,5%.