Лавров заявил об объявленной Западом тотальной войне

27 мая 2022 в 13:54 Размер текста - 17 +

Запад умножает усилия для борьбы с РФ, сообщил Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Западные страны объявили тотальную войну всему русскому миру. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе заседания Совета глав субъектов России при МИД РФ в Москве. «Запад объявил всему русскому миру тотальную войну… Страны Запада умножают усилия по сдерживанию нашей страны, используя инструментарий от различных экономических санкций до насквозь лживой пропаганды в глобальном медиа-пространстве», — заявил Лавров в ходе трансляции ТАСС. Западные страны ввели масштабные санкции против РФ после начала специальной операции на Украине. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, новые ограничения направлены на дискриминацию всего, что связано с Россией. Однако, иностранные СМИ сообщают о провале санкционной войны Запада и РФ. Дело в том, что России удалось избежать последствий санкционной кампании США за счет переориентации экономики на азиатские рынки, считают обозреватели.

Западные страны объявили тотальную войну всему русскому миру. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе заседания Совета глав субъектов России при МИД РФ в Москве. «Запад объявил всему русскому миру тотальную войну… Страны Запада умножают усилия по сдерживанию нашей страны, используя инструментарий от различных экономических санкций до насквозь лживой пропаганды в глобальном медиа-пространстве», — заявил Лавров в ходе трансляции ТАСС. Западные страны ввели масштабные санкции против РФ после начала специальной операции на Украине. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, новые ограничения направлены на дискриминацию всего, что связано с Россией. Однако, иностранные СМИ сообщают о провале санкционной войны Запада и РФ. Дело в том, что России удалось избежать последствий санкционной кампании США за счет переориентации экономики на азиатские рынки, считают обозреватели.