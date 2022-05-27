Лавров заявил об объявленной Западом тотальной войне

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Международный Форум Добровольцев в Москве на ВДНХ. Москва, лавров сергей, портрет
Запад умножает усилия для борьбы с РФ, сообщил Лавров Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Западные страны объявили тотальную войну всему русскому миру. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе заседания Совета глав субъектов России при МИД РФ в Москве.

«Запад объявил всему русскому миру тотальную войну… Страны Запада умножают усилия по сдерживанию нашей страны, используя инструментарий от различных экономических санкций до насквозь лживой пропаганды в глобальном медиа-пространстве», — заявил Лавров в ходе трансляции ТАСС.

Западные страны ввели масштабные санкции против РФ после начала специальной операции на Украине. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, новые ограничения направлены на дискриминацию всего, что связано с Россией. Однако, иностранные СМИ сообщают о провале санкционной войны Запада и РФ. Дело в том, что России удалось избежать последствий санкционной кампании США за счет переориентации экономики на азиатские рынки, считают обозреватели.

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Западные страны объявили тотальную войну всему русскому миру. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе заседания Совета глав субъектов России при МИД РФ в Москве. «Запад объявил всему русскому миру тотальную войну… Страны Запада умножают усилия по сдерживанию нашей страны, используя инструментарий от различных экономических санкций до насквозь лживой пропаганды в глобальном медиа-пространстве», — заявил Лавров в ходе трансляции ТАСС. Западные страны ввели масштабные санкции против РФ после начала специальной операции на Украине. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, новые ограничения направлены на дискриминацию всего, что связано с Россией. Однако, иностранные СМИ сообщают о провале санкционной войны Запада и РФ. Дело в том, что России удалось избежать последствий санкционной кампании США за счет переориентации экономики на азиатские рынки, считают обозреватели.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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