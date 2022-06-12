В Чехии раскрыли, почему Россия радуется западным санкциям

13 июня 2022 в 06:41 Размер текста - 17 +

По мнению чешского эксперта, из-за эмбарго цены на нефть будут выше, чем в прошлом году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Нефтяное эмбарго, введенное странами Евросоюза, выгодно России, так как Москва будет получать дополнительные доходы благодаря высоким ценам на топливо. Об этом сообщила экономист из Чехии Илона Швигликова. «Нефтяное эмбарго — маневр, который будет иметь для ЕС серьезные последствия. Предполагаю, что для Евросоюза они будут значительно хуже, чем для Российской Федерации, которая без труда найдет альтернативные рынки», — написала Швигликова в колонке для Casopis argument. Она добавила, что даже если Россия будет продавать нефть со скидкой, то все равно останется в выигрыше, так как цены на топливо из-за введенного эмбарго, будут выше, чем в прошлом году. В то же время Европа будет страдать от нехватки энергоресурсов, подчеркнула Илона Швигликова. Ранее URA.RU рассказало что премьер-министр Шри-Ланки выразил готовность покупать нефть у России. Кроме того, РФ предложила Шри-Ланке помощь в поставке пшеницы. Страны Евросоюза, а также США, Канада и другие государства ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. В ЕС также частично отказались от российской нефти, в США запретили газ и нефть из РФ. Санкции уже оказывают влияние на недружественные страны, так США заявили о начале худшего за последние 50 лет энергетического кризиса. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Нефтяное эмбарго, введенное странами Евросоюза, выгодно России, так как Москва будет получать дополнительные доходы благодаря высоким ценам на топливо. Об этом сообщила экономист из Чехии Илона Швигликова. «Нефтяное эмбарго — маневр, который будет иметь для ЕС серьезные последствия. Предполагаю, что для Евросоюза они будут значительно хуже, чем для Российской Федерации, которая без труда найдет альтернативные рынки», — написала Швигликова в колонке для Casopis argument. Она добавила, что даже если Россия будет продавать нефть со скидкой, то все равно останется в выигрыше, так как цены на топливо из-за введенного эмбарго, будут выше, чем в прошлом году. В то же время Европа будет страдать от нехватки энергоресурсов, подчеркнула Илона Швигликова. Ранее URA.RU рассказало что премьер-министр Шри-Ланки выразил готовность покупать нефть у России. Кроме того, РФ предложила Шри-Ланке помощь в поставке пшеницы. Страны Евросоюза, а также США, Канада и другие государства ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. В ЕС также частично отказались от российской нефти, в США запретили газ и нефть из РФ. Санкции уже оказывают влияние на недружественные страны, так США заявили о начале худшего за последние 50 лет энергетического кризиса.