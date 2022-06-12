В Чехии раскрыли, почему Россия радуется западным санкциям

Нефтяное эмбарго, введенное странами Евросоюза, выгодно России, так как Москва будет получать дополнительные доходы благодаря высоким ценам на топливо. Об этом сообщила экономист из Чехии Илона Швигликова.
«Нефтяное эмбарго — маневр, который будет иметь для ЕС серьезные последствия. Предполагаю, что для Евросоюза они будут значительно хуже, чем для Российской Федерации, которая без труда найдет альтернативные рынки», — написала Швигликова в колонке для Casopis argument.
Она добавила, что даже если Россия будет продавать нефть со скидкой, то все равно останется в выигрыше, так как цены на топливо из-за введенного эмбарго, будут выше, чем в прошлом году. В то же время Европа будет страдать от нехватки энергоресурсов, подчеркнула Илона Швигликова.
Ранее URA.RU рассказало что премьер-министр Шри-Ланки выразил готовность покупать нефть у России. Кроме того, РФ предложила Шри-Ланке помощь в поставке пшеницы. Страны Евросоюза, а также США, Канада и другие государства ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. В ЕС также частично отказались от российской нефти, в США запретили газ и нефть из РФ. Санкции уже оказывают влияние на недружественные страны, так США заявили о начале худшего за последние 50 лет энергетического кризиса.
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Нефтяное эмбарго, введенное странами Евросоюза, выгодно России, так как Москва будет получать дополнительные доходы благодаря высоким ценам на топливо. Об этом сообщила экономист из Чехии Илона Швигликова. «Нефтяное эмбарго — маневр, который будет иметь для ЕС серьезные последствия. Предполагаю, что для Евросоюза они будут значительно хуже, чем для Российской Федерации, которая без труда найдет альтернативные рынки», — написала Швигликова в колонке для Casopis argument. Она добавила, что даже если Россия будет продавать нефть со скидкой, то все равно останется в выигрыше, так как цены на топливо из-за введенного эмбарго, будут выше, чем в прошлом году. В то же время Европа будет страдать от нехватки энергоресурсов, подчеркнула Илона Швигликова. Ранее URA.RU рассказало что премьер-министр Шри-Ланки выразил готовность покупать нефть у России. Кроме того, РФ предложила Шри-Ланке помощь в поставке пшеницы. Страны Евросоюза, а также США, Канада и другие государства ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. В ЕС также частично отказались от российской нефти, в США запретили газ и нефть из РФ. Санкции уже оказывают влияние на недружественные страны, так США заявили о начале худшего за последние 50 лет энергетического кризиса.