Украинские военные пожаловались на западное оружие. Видео

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Жизнь в селе Талаковка в окрестностях Мариуполя. ДНР, гранатомет, днр, рпг, талаковка, линия фронта
ВСУ помогают армии РФ освоить трофейные западные гранатометы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные не довольны эффективностью шведских противотанковых гранатометов. Об этом сообщили пленные ВСУ.

«Шведские противотанковые гранатометы пользуются популярностью у ВСУ именно из-за простоты в обращении. Но вот эффективность порой вызывает вопросы: снаряды не всегда пробивают броню танков, хотя западные военные заявляли, что для этого оружия неуязвимых целей», — сообщает Пятый канал со ссылкой на слова украинских военных. Пленные украинские военные помогают российской армии освоить западное оружие, захваченное у националистов, отмечает издание.

Страны Запада помогают Украине оружием в связи со спецоперацией РФ на Украине. По словам президента России Владимира Путина, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины. Ранее СМИ сообщили, что Швеция попросила ЕС компенсировать поставки оружия на Украину. Страна поставила Киеву оборудование для разминирования и 5 тысяч одноразовых противотанковых гранатометов на сумму 21,7 млн долларов.

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Украинские военные не довольны эффективностью шведских противотанковых гранатометов. Об этом сообщили пленные ВСУ. «Шведские противотанковые гранатометы пользуются популярностью у ВСУ именно из-за простоты в обращении. Но вот эффективность порой вызывает вопросы: снаряды не всегда пробивают броню танков, хотя западные военные заявляли, что для этого оружия неуязвимых целей», — сообщает Пятый канал со ссылкой на слова украинских военных. Пленные украинские военные помогают российской армии освоить западное оружие, захваченное у националистов, отмечает издание. Страны Запада помогают Украине оружием в связи со спецоперацией РФ на Украине. По словам президента России Владимира Путина, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины. Ранее СМИ сообщили, что Швеция попросила ЕС компенсировать поставки оружия на Украину. Страна поставила Киеву оборудование для разминирования и 5 тысяч одноразовых противотанковых гранатометов на сумму 21,7 млн долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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