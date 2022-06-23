Вирусолог Чумаков назвал срок шестой волны коронавируса в России

23 июня 2022 в 21:09 Размер текста - 17 +

К осени в России ожидается всплеск заболевания COVID-19 из-за нового подвида «Омикрона» Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Шестая волна коронавируса в России наступит в начале сентября и продлится три недели. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков. «Уже прошло довольно много времени после того, как закончилась последняя волна, вызванная „Омикроном“. Коллективный иммунитет ослаб. Появились другие варианты „Омикрона“ BA.4, BA.5. Они сейчас начинают доминировать. Появляется очередная вспышка, но она вряд ли будет очень серьезной. Это очередная волна, которых может будет еще несколько, но каждая последующая будет менее весомой. Все потихонечку идет на спад, но это не означает, что все закончилось. И нас ожидает в конце августа, в сентябре повышение заболеваемости», — сказал Петр Чумаков. По мнению профессора, новые подвиды «Омикрона» станут причиной подъема заболеваемости. «У нас все будет несколько позже на два месяца. Поэтому у нас это будет где-то осенью начинаться. Но и это будет не очень долгий подъем. Думаю, что большой пик не будет дольше трех недель», — уточнил вирусолог. Ранее в России выявили подвиды штамма коронавируса «Омикрон» BA.4 и BA.5. Как объяснил инфекционист Андрей Поздняков, BA.4 является более заразным, чем предыдущие варианты. Он добавил, что в группе риска находятся не вакцинированные люди. При этом, отметил Поздняков, новый вариант «Омикрона» способен обходить иммунитет после прививки и заражения ранними штаммами COVID-19. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Шестая волна коронавируса в России наступит в начале сентября и продлится три недели. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков. «Уже прошло довольно много времени после того, как закончилась последняя волна, вызванная „Омикроном“. Коллективный иммунитет ослаб. Появились другие варианты „Омикрона“ BA.4, BA.5. Они сейчас начинают доминировать. Появляется очередная вспышка, но она вряд ли будет очень серьезной. Это очередная волна, которых может будет еще несколько, но каждая последующая будет менее весомой. Все потихонечку идет на спад, но это не означает, что все закончилось. И нас ожидает в конце августа, в сентябре повышение заболеваемости», — сказал Петр Чумаков. По мнению профессора, новые подвиды «Омикрона» станут причиной подъема заболеваемости. «У нас все будет несколько позже на два месяца. Поэтому у нас это будет где-то осенью начинаться. Но и это будет не очень долгий подъем. Думаю, что большой пик не будет дольше трех недель», — уточнил вирусолог. Ранее в России выявили подвиды штамма коронавируса «Омикрон» BA.4 и BA.5. Как объяснил инфекционист Андрей Поздняков, BA.4 является более заразным, чем предыдущие варианты. Он добавил, что в группе риска находятся не вакцинированные люди. При этом, отметил Поздняков, новый вариант «Омикрона» способен обходить иммунитет после прививки и заражения ранними штаммами COVID-19.