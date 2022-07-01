The American Conservative разгромил Байдена за богатеющую Россию

01 июля 2022 в 22:57 Размер текста - 17 +

Запрет США на импорт российской нефти сделал граждан РФ богаче, пишет Род Дреер Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции США против российской нефти привели к тому, что граждане России стали богаче. Об этом в своей авторской колонке написал главный редактор журнала The American Conservative Род Дреер. «Тем не менее, как показывает новый анализ, доходы России от ископаемых видов топлива, которые являются ее крупнейшим экспортным товаром, выросли до рекордных значений. Другими словами, россияне становятся богаче, чем когда-либо, за счет экспорта нефти и газа. Как именно наш запрет на нефть вредит им? Но это вредит потребителям в США и Европе, и это будет продолжаться бесконечно. Из-за всего этого мы погружаемся в рецессию. Как вы думаете, администрацию президента Байдена это волнует?» — написал Дреер. США ввели запрет на импорт российской нефти после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В МИД РФ отметили, что санкционная политика США также ударила по Евросоюзу, пишет RT. При этом западные СМИ сообщают, что из-за эмбарго на поставки российской нефти мировые энергетические рынки ожидает «безумно тяжелое лето», сообщает «Национальная служба новостей». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Санкции США против российской нефти привели к тому, что граждане России стали богаче. Об этом в своей авторской колонке написал главный редактор журнала The American Conservative Род Дреер. «Тем не менее, как показывает новый анализ, доходы России от ископаемых видов топлива, которые являются ее крупнейшим экспортным товаром, выросли до рекордных значений. Другими словами, россияне становятся богаче, чем когда-либо, за счет экспорта нефти и газа. Как именно наш запрет на нефть вредит им? Но это вредит потребителям в США и Европе, и это будет продолжаться бесконечно. Из-за всего этого мы погружаемся в рецессию. Как вы думаете, администрацию президента Байдена это волнует?» — написал Дреер. США ввели запрет на импорт российской нефти после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В МИД РФ отметили, что санкционная политика США также ударила по Евросоюзу, пишет RT. При этом западные СМИ сообщают, что из-за эмбарго на поставки российской нефти мировые энергетические рынки ожидает «безумно тяжелое лето», сообщает «Национальная служба новостей».