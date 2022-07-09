Канада расширила санкции против промышленности РФ

10 июля 2022 в 01:54 Размер текста - 17 +

МИД Канады объявил о планах расширения санкций против России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Оттава готова ввести санкции против ряда отраслей промышленного производства России из-за событий вокруг Украины. Об этом говорится в пресс-релизе МИД Канады. «Канада расширит меры, существующие в отношении нефтяного, газового и химического секторов, включением промышленного производства <…>. Эти новые санкции будут применяться к наземному и трубопроводному транспорту, производству металлов, транспортных средств, компьютеров, электронного, электрического и машинного оборудования», — сообщает МИД Канады. Отмечается, что после введения новых санкций, контракты с РФ должны быть завершены в течение 60 дней. Ранее Канада ввела персональные санкции против представителя МИД РФ Марии Захаровой, Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и 13 российских СМИ. Информация об этом опубликована на официальном сайте правительства Канады. Беспрецедентные масштабные санкции против РФ связаны с проведением спецоперации по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что санкционное давление на страну длится еще с начала 2000-х годов и лишь усилилось в последние месяцы. По словам главы государства, эти ограничения имели негативный эффект и для западных стран. Это подтверждается нарушением систем расчетов и логистики, ростом инфляции и разрушением кооперационных связей. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Оттава готова ввести санкции против ряда отраслей промышленного производства России из-за событий вокруг Украины. Об этом говорится в пресс-релизе МИД Канады. «Канада расширит меры, существующие в отношении нефтяного, газового и химического секторов, включением промышленного производства <…>. Эти новые санкции будут применяться к наземному и трубопроводному транспорту, производству металлов, транспортных средств, компьютеров, электронного, электрического и машинного оборудования», — сообщает МИД Канады. Отмечается, что после введения новых санкций, контракты с РФ должны быть завершены в течение 60 дней. Ранее Канада ввела персональные санкции против представителя МИД РФ Марии Захаровой, Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и 13 российских СМИ. Информация об этом опубликована на официальном сайте правительства Канады. Беспрецедентные масштабные санкции против РФ связаны с проведением спецоперации по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что санкционное давление на страну длится еще с начала 2000-х годов и лишь усилилось в последние месяцы. По словам главы государства, эти ограничения имели негативный эффект и для западных стран. Это подтверждается нарушением систем расчетов и логистики, ростом инфляции и разрушением кооперационных связей.