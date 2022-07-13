МО: военные РФ ликвидировали группу украинских диверсантов

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Военным удалось взять в плен 10 боевиков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные ликвидировали диверсионно-разведывательную группу теробороны. Об этом сообщает Минобороны РФ. В результате удалось взять в плен 10 боевиков.

«В районе населенного пункта Дементиевка Харьковской области ликвидирована диверсионно-разведывательная группа переброшенного из Киева 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны. Пять боевиков уничтожены на месте, еще 10 украинских военнослужащих захвачены в плен», — сообщает ведомство в ходе брифинга.

Также российским военным удалось уничтожить два командных пункта в Николаевской области и склад боеприпасов в районе населенного пункта Северск. Благодаря удару высокоточным оружием они уничтожили до 70 военнослужащих Украины, 10 гаубиц 2С1 «Гвоздика» и свыше 10 единиц специальной техники в Николаеве.

Россия 24 марта начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины по указу президента РФ Владимира Путина. Он отмечал, что это была вынужденная мера. Спецоперация призвана прекратить восьмилетний геноцид мирного населения Донбасса.

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Российские военные ликвидировали диверсионно-разведывательную группу теробороны. Об этом сообщает Минобороны РФ. В результате удалось взять в плен 10 боевиков. «В районе населенного пункта Дементиевка Харьковской области ликвидирована диверсионно-разведывательная группа переброшенного из Киева 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны. Пять боевиков уничтожены на месте, еще 10 украинских военнослужащих захвачены в плен», — сообщает ведомство в ходе брифинга. Также российским военным удалось уничтожить два командных пункта в Николаевской области и склад боеприпасов в районе населенного пункта Северск. Благодаря удару высокоточным оружием они уничтожили до 70 военнослужащих Украины, 10 гаубиц 2С1 «Гвоздика» и свыше 10 единиц специальной техники в Николаеве. Россия 24 марта начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины по указу президента РФ Владимира Путина. Он отмечал, что это была вынужденная мера. Спецоперация призвана прекратить восьмилетний геноцид мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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