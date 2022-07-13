МО: военные РФ ликвидировали группу украинских диверсантов

13 июля 2022 в 14:02 Размер текста - 17 +

Военным удалось взять в плен 10 боевиков Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные ликвидировали диверсионно-разведывательную группу теробороны. Об этом сообщает Минобороны РФ. В результате удалось взять в плен 10 боевиков. «В районе населенного пункта Дементиевка Харьковской области ликвидирована диверсионно-разведывательная группа переброшенного из Киева 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны. Пять боевиков уничтожены на месте, еще 10 украинских военнослужащих захвачены в плен», — сообщает ведомство в ходе брифинга. Также российским военным удалось уничтожить два командных пункта в Николаевской области и склад боеприпасов в районе населенного пункта Северск. Благодаря удару высокоточным оружием они уничтожили до 70 военнослужащих Украины, 10 гаубиц 2С1 «Гвоздика» и свыше 10 единиц специальной техники в Николаеве. Россия 24 марта начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины по указу президента РФ Владимира Путина. Он отмечал, что это была вынужденная мера. Спецоперация призвана прекратить восьмилетний геноцид мирного населения Донбасса.

Российские военные ликвидировали диверсионно-разведывательную группу теробороны. Об этом сообщает Минобороны РФ. В результате удалось взять в плен 10 боевиков. «В районе населенного пункта Дементиевка Харьковской области ликвидирована диверсионно-разведывательная группа переброшенного из Киева 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны. Пять боевиков уничтожены на месте, еще 10 украинских военнослужащих захвачены в плен», — сообщает ведомство в ходе брифинга. Также российским военным удалось уничтожить два командных пункта в Николаевской области и склад боеприпасов в районе населенного пункта Северск. Благодаря удару высокоточным оружием они уничтожили до 70 военнослужащих Украины, 10 гаубиц 2С1 «Гвоздика» и свыше 10 единиц специальной техники в Николаеве. Россия 24 марта начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины по указу президента РФ Владимира Путина. Он отмечал, что это была вынужденная мера. Спецоперация призвана прекратить восьмилетний геноцид мирного населения Донбасса.