Армия РФ уничтожила 200 боевиков «Правого сектора»* одним ударом

19 июля 2022 в 14:14 Размер текста - 17 +

ВКС РФ высокоточным оружием уничтожили до 200 боевиков «Правого сектора» Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия поразила временный пункт размещения боевиков «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация) в Запорожской области. В результате удара было убито около 200 националистов. «Высокоточным оружием ВКС России в населенном пункте Камышеваха Запорожской области поражен пункт временной дислокации нацистского формирования „Правый сектор“. Уничтожено до 200 боевиков», — сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса. В Минобороны РФ заявили, что на стороне ВСУ сражаются сотни иностранных наемников, пишет «Национальная служба новостей». По данным военного ведомства на 12 июля, с начала спецоперации на Украину приехали 7107 наемников. * Националистическое формирование «Правый сектор» признано экстремистским и запрещено на территории РФ

Российская армия поразила временный пункт размещения боевиков «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация) в Запорожской области. В результате удара было убито около 200 националистов. «Высокоточным оружием ВКС России в населенном пункте Камышеваха Запорожской области поражен пункт временной дислокации нацистского формирования „Правый сектор“. Уничтожено до 200 боевиков», — сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса. В Минобороны РФ заявили, что на стороне ВСУ сражаются сотни иностранных наемников, пишет «Национальная служба новостей». По данным военного ведомства на 12 июля, с начала спецоперации на Украину приехали 7107 наемников. * Националистическое формирование «Правый сектор» признано экстремистским и запрещено на территории РФ