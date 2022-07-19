Армия РФ уничтожила 200 боевиков «Правого сектора»* одним ударом

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Страйкбол. Тюмень, автомат, оружие, страйкбол, стрелок, террорист
ВКС РФ высокоточным оружием уничтожили до 200 боевиков «Правого сектора» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия поразила временный пункт размещения боевиков «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация) в Запорожской области. В результате удара было убито около 200 националистов.

«Высокоточным оружием ВКС России в населенном пункте Камышеваха Запорожской области поражен пункт временной дислокации нацистского формирования „Правый сектор“. Уничтожено до 200 боевиков», — сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса. В Минобороны РФ заявили, что на стороне ВСУ сражаются сотни иностранных наемников, пишет «Национальная служба новостей». По данным военного ведомства на 12 июля, с начала спецоперации на Украину приехали 7107 наемников.

* Националистическое формирование «Правый сектор» признано экстремистским и запрещено на территории РФ

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Российская армия поразила временный пункт размещения боевиков «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация) в Запорожской области. В результате удара было убито около 200 националистов. «Высокоточным оружием ВКС России в населенном пункте Камышеваха Запорожской области поражен пункт временной дислокации нацистского формирования „Правый сектор“. Уничтожено до 200 боевиков», — сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса. В Минобороны РФ заявили, что на стороне ВСУ сражаются сотни иностранных наемников, пишет «Национальная служба новостей». По данным военного ведомства на 12 июля, с начала спецоперации на Украину приехали 7107 наемников. * Националистическое формирование «Правый сектор» признано экстремистским и запрещено на территории РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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