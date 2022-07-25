«Ъ»: «Газпром» выдвинул ЕС условие для увеличения поставок газа

26 июля 2022 в 05:45 Размер текста - 17 +

«Газпром» получит турбину Siemens для «Северного потока» и впоследствии увеличит поставки газа в Европу после того, как исключит все санкционные риски. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собеседников, знакомых с позицией российской компании. По данным газеты, «Газпром» требует полностью исключить санкционные риски, которые могут повлиять на поставку двигателей в Россию. Для этого Еврокомиссии нужно направить компании официальное разъяснение, что транспортировка газовых турбин в РФ через страны Евросоюза не запрещена. Также «Газпром» беспокоится из-за того, что Канада может отозвать свою лицензию в любой момент. Ранее сообщалось, что Канада вопреки просьбам Киева собралась сделать исключение из антироссийских санкций и вернуть турбину для «Северного потока». 17 июля Канада отправила отремонтированную турбину в Германию. В «Газпроме» заявили, что не получали от Siemens официальных документов о поставке двигателя. Агентство Reuters 21 июля сообщило, что турбина застряла на пути в Россию из-за отсутствия документов, необходимых для ее ввоза в страну. В «Газпроме» повторно запросили документы, необходимые для решения вопроса с ввозом турбины в РФ. 25 июля «Газпром» предупредил, что поставки газа в Европу будут снижены из-за ремонта еще одной турбины.