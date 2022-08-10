Зюганов предрек, что Зеленский может превзойти Гитлера

Зюганов сравнил Зеленского с Гитлером Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Действия президента Украины Владимира Зеленского напоминают лидера нацисткой Германии Адольфа Гитлера. Однако украинский президент может его превзойти, так как в наличии у него есть доступ к использованию атомной энергии против людей. Об этом сказал председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

Политик вспомнил Гитлера, который во времена Великой Отечественной войны приказал затопить берлинское метро вместе с местными жителями, а также разрушить заводы и электростанции на территории страны. «Так же поступают сегодня и те, кто сидит в Киеве. Они отдают не менее преступные приказы. Разница лишь в том, что Гитлер не имел возможности использовать атомную энергию для уничтожения людей. Цереушные выкормыши в Киеве оказались способны и на это. Мы имеем дело с ядерным шантажом человечества», — приводит слова Зюганова пресс-служба КПРФ.

Зюганов добавил, что основой политики преступной группировки Зеленского стал государственный терроризм. «Обстрелы АЭС — принципиально новая, опаснейшая стадия бандеровского безумия. Мир получил зримое доказательство того, что в их головах действительно зрела идея создания ядерного оружия», — резюмировал он.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей операции является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ. В ходе боев 7 августа украинские военные атаковали Запорожскую АЭС из РЗСО «Ураган», тем самым подвергнув опасности близлежащие к станции населенные пункты.