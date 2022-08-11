Немецкие политики устроили истерику из-за «Северного потока-2»

11 августа 2022 в 15:44 Размер текста - 17 +

Политики ФРГ просят правительство запустить «Северный поток — 2» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Немецкие политики боятся, что отказ от газопровода «Северный поток — 2» приведет к народным волнениям и энергетическому кризису. Поэтому они призывают правительство не медлить и запустить газопровод. Об этом сказал заместитель главы депутатской группы ХДС в парламенте земли Бранденбург Франк Боммерт. «Вот где у нас находится самое горючее „вещество“. Если цены продолжат расти, в какой-то момент люди выйдут на улицы», — приводит слова Боммерта немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Издание уточняет, что политики просят федеральное правительство пересмотреть решение по «Северному потоку — 2». В их числе мэр острова Рюген и Ассоциация предпринимателей Западной Померании. Также сторонники ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2» есть у Левой партии. В их числе бывший партийный лидер Клаус Эрнст. Ранее издание Tagesspiegel уже говорило о том, что отсутствие российского газа является проблемой для Германии. Глава Немецкого союза квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен в интервью изданию заявлял, что миллионы жителей не смогут оплачивать отопление из-за роста цен на газ.

Немецкие политики боятся, что отказ от газопровода «Северный поток — 2» приведет к народным волнениям и энергетическому кризису. Поэтому они призывают правительство не медлить и запустить газопровод. Об этом сказал заместитель главы депутатской группы ХДС в парламенте земли Бранденбург Франк Боммерт. «Вот где у нас находится самое горючее „вещество“. Если цены продолжат расти, в какой-то момент люди выйдут на улицы», — приводит слова Боммерта немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Издание уточняет, что политики просят федеральное правительство пересмотреть решение по «Северному потоку — 2». В их числе мэр острова Рюген и Ассоциация предпринимателей Западной Померании. Также сторонники ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2» есть у Левой партии. В их числе бывший партийный лидер Клаус Эрнст. Ранее издание Tagesspiegel уже говорило о том, что отсутствие российского газа является проблемой для Германии. Глава Немецкого союза квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен в интервью изданию заявлял, что миллионы жителей не смогут оплачивать отопление из-за роста цен на газ.