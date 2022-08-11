Немецкие политики устроили истерику из-за «Северного потока-2»

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, северный поток
Политики ФРГ просят правительство запустить «Северный поток — 2» Фото:
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«Северный поток — 2»

Немецкие политики боятся, что отказ от газопровода «Северный поток — 2» приведет к народным волнениям и энергетическому кризису. Поэтому они призывают правительство не медлить и запустить газопровод. Об этом сказал заместитель главы депутатской группы ХДС в парламенте земли Бранденбург Франк Боммерт.

«Вот где у нас находится самое горючее „вещество“. Если цены продолжат расти, в какой-то момент люди выйдут на улицы», — приводит слова Боммерта немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Издание уточняет, что политики просят федеральное правительство пересмотреть решение по «Северному потоку — 2». В их числе мэр острова Рюген и Ассоциация предпринимателей Западной Померании. Также сторонники ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2» есть у Левой партии. В их числе бывший партийный лидер Клаус Эрнст.

Ранее издание Tagesspiegel уже говорило о том, что отсутствие российского газа является проблемой для Германии. Глава Немецкого союза квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен в интервью изданию заявлял, что миллионы жителей не смогут оплачивать отопление из-за роста цен на газ.

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Немецкие политики боятся, что отказ от газопровода «Северный поток — 2» приведет к народным волнениям и энергетическому кризису. Поэтому они призывают правительство не медлить и запустить газопровод. Об этом сказал заместитель главы депутатской группы ХДС в парламенте земли Бранденбург Франк Боммерт. «Вот где у нас находится самое горючее „вещество“. Если цены продолжат расти, в какой-то момент люди выйдут на улицы», — приводит слова Боммерта немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Издание уточняет, что политики просят федеральное правительство пересмотреть решение по «Северному потоку — 2». В их числе мэр острова Рюген и Ассоциация предпринимателей Западной Померании. Также сторонники ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2» есть у Левой партии. В их числе бывший партийный лидер Клаус Эрнст. Ранее издание Tagesspiegel уже говорило о том, что отсутствие российского газа является проблемой для Германии. Глава Немецкого союза квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен в интервью изданию заявлял, что миллионы жителей не смогут оплачивать отопление из-за роста цен на газ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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