В МИД РФ назвали красную черту в отношениях с США

Конфискация имущества убьет отношения России и США, заявил Александр Дарчиев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Если американские власти конфискуют российские активы в пользу Украины — это убьет отношения России и США. Такое заявление сделал директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

«В сложившихся реалиях двусторонних отношений любые активы, так или иначе связанные с Россией, включая дипломатическую собственность, находятся в зоне повышенного риска. Предупреждаем американцев о пагубных последствиях таких действий (конфискации имущества — прим.URA.RU), которые окончательно добьют двусторонние отношения, что не в их и не в наших интересах», — сказал Дарчиев в интервью ТАСС.

Впервые конфисковывать имущество россиян начали в Евросоюзе. В Великобритании предложили передавать конфискованные активы Украине. Министр финансов США Дженнет Йеллен в свою очередь заявляла, что законы страны не позволяют конфисковать арестованное российское имущество и активы и направить их на нужды Украины.