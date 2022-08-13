В МИД РФ назвали красную черту в отношениях с США

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Флаг ЛГБТ на посольстве Соединенных Штатов Америки. Москва, американский флаг, флаг сша, американское посольство, посольство сша
Конфискация имущества убьет отношения России и США, заявил Александр Дарчиев Фото:

Если американские власти конфискуют российские активы в пользу Украины — это убьет отношения России и США. Такое заявление сделал директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

«В сложившихся реалиях двусторонних отношений любые активы, так или иначе связанные с Россией, включая дипломатическую собственность, находятся в зоне повышенного риска. Предупреждаем американцев о пагубных последствиях таких действий (конфискации имущества — прим.URA.RU), которые окончательно добьют двусторонние отношения, что не в их и не в наших интересах», — сказал Дарчиев в интервью ТАСС.

Впервые конфисковывать имущество россиян начали в Евросоюзе. В Великобритании предложили передавать конфискованные активы Украине. Министр финансов США Дженнет Йеллен в свою очередь заявляла, что законы страны не позволяют конфисковать арестованное российское имущество и активы и направить их на нужды Украины.

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Если американские власти конфискуют российские активы в пользу Украины — это убьет отношения России и США. Такое заявление сделал директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев. «В сложившихся реалиях двусторонних отношений любые активы, так или иначе связанные с Россией, включая дипломатическую собственность, находятся в зоне повышенного риска. Предупреждаем американцев о пагубных последствиях таких действий (конфискации имущества — прим.URA.RU), которые окончательно добьют двусторонние отношения, что не в их и не в наших интересах», — сказал Дарчиев в интервью ТАСС. Впервые конфисковывать имущество россиян начали в Евросоюзе. В Великобритании предложили передавать конфискованные активы Украине. Министр финансов США Дженнет Йеллен в свою очередь заявляла, что законы страны не позволяют конфисковать арестованное российское имущество и активы и направить их на нужды Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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