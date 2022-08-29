Власти Польши настаивают на лишении россиян шенгенских виз

Польша поддерживает требование Финляндии и стран Балтии о прекращении выдачи россиянам шенгенских виз, за исключением гуманитарных. Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
«Сегодня не время использовать деньги российских туристов. Целесообразно сформировать визовую систему таким образом, чтобы россияне не могли пользоваться обычными преимуществами путешествий», — заявил Моравецкий. Его слова приводит польский телеканал ТВН24.
Ранее министерство иностранных дел Польши начало разработку концепции для Евросоюза, которая позволит не выдавать визы гражданам России. В то же время правительство Германии не считает целесообразным запрет на выдачу виз россиянам.
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