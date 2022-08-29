Власти Польши настаивают на лишении россиян шенгенских виз

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция об изменениях в правилах получения Шенгена. Екатеринбург, евросоюз, отпечаток пальца, дактилоскопия
Премьер Польши считает, что сейчас не время для путешествий россиян по Европе Фото:
новость из сюжета
Россиянам ограничивают выдачу виз

Польша поддерживает требование Финляндии и стран Балтии о прекращении выдачи россиянам шенгенских виз, за исключением гуманитарных. Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

«Сегодня не время использовать деньги российских туристов. Целесообразно сформировать визовую систему таким образом, чтобы россияне не могли пользоваться обычными преимуществами путешествий», — заявил Моравецкий. Его слова приводит польский телеканал ТВН24.

Ранее министерство иностранных дел Польши начало разработку концепции для Евросоюза, которая позволит не выдавать визы гражданам России. В то же время правительство Германии не считает целесообразным запрет на выдачу виз россиянам.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Польша поддерживает требование Финляндии и стран Балтии о прекращении выдачи россиянам шенгенских виз, за исключением гуманитарных. Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. «Сегодня не время использовать деньги российских туристов. Целесообразно сформировать визовую систему таким образом, чтобы россияне не могли пользоваться обычными преимуществами путешествий», — заявил Моравецкий. Его слова приводит польский телеканал ТВН24. Ранее министерство иностранных дел Польши начало разработку концепции для Евросоюза, которая позволит не выдавать визы гражданам России. В то же время правительство Германии не считает целесообразным запрет на выдачу виз россиянам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...