Хакеры атаковали систему онлайн-голосования Москвы

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Успешно отражено несколько атак хакеров на систему голосования Фото:

В первый день голосования хакеры предприняли попытки атак на систему онлайн-голосования Москвы. Об этом сообщает штаб по наблюдению за выборами.

«Система онлайн-голосования Москвы успешно отражает хакерские атаки. С 6 утра их было более 350», — заявили в штабе по наблюдению за выборами РИА «Новости».

В пятницу, 9 сентября, в России стартовали трехдневные выборы. Граждане России будут избирать губернаторов и депутатов вместо тех, у кого истек срок полномочий. В выборах будут участвовать 5,7 тысячи кандидатов, которые поборются за 1417 мандатов в советах 125 районах страны, передает RT. Как ранее сообщала «Национальная служба новостей», в 2022 году будет использоваться новый электронный реестр избирателей для москвичей.

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В первый день голосования хакеры предприняли попытки атак на систему онлайн-голосования Москвы. Об этом сообщает штаб по наблюдению за выборами. «Система онлайн-голосования Москвы успешно отражает хакерские атаки. С 6 утра их было более 350», — заявили в штабе по наблюдению за выборами РИА «Новости». В пятницу, 9 сентября, в России стартовали трехдневные выборы. Граждане России будут избирать губернаторов и депутатов вместо тех, у кого истек срок полномочий. В выборах будут участвовать 5,7 тысячи кандидатов, которые поборются за 1417 мандатов в советах 125 районах страны, передает RT. Как ранее сообщала «Национальная служба новостей», в 2022 году будет использоваться новый электронный реестр избирателей для москвичей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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