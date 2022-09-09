Хакеры атаковали систему онлайн-голосования Москвы

Успешно отражено несколько атак хакеров на систему голосования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В первый день голосования хакеры предприняли попытки атак на систему онлайн-голосования Москвы. Об этом сообщает штаб по наблюдению за выборами.

«Система онлайн-голосования Москвы успешно отражает хакерские атаки. С 6 утра их было более 350», — заявили в штабе по наблюдению за выборами РИА «Новости».

В пятницу, 9 сентября, в России стартовали трехдневные выборы. Граждане России будут избирать губернаторов и депутатов вместо тех, у кого истек срок полномочий. В выборах будут участвовать 5,7 тысячи кандидатов, которые поборются за 1417 мандатов в советах 125 районах страны, передает RT. Как ранее сообщала «Национальная служба новостей», в 2022 году будет использоваться новый электронный реестр избирателей для москвичей.