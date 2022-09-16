Кабмин Украины разрешил сажать в тюрьму за получение паспорта РФ

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Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Крым. Аэропорт Бельбек, флаг украины, армия
Получение российского гражданства предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 15 лет Фото:

В кабинете министров Украины согласовали проект закона, согласно которому за получение российского гражданства гражданам будет грозить уголовная ответственность. Об этом сообщила вице премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.

«За пропаганду вражеского [российского] гражданства предусматривается лишение свободы сроком от 5 до 8 лет. Если госслужащий получил вражеский паспорт, он получит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Принуждение граждан Украины к получению российского паспорта влечет лишение свободы сроком от 8 до 12 лет», — сообщает Верещук в своем официальном telegram-канале.

Вице премьер-министр также отметила, что за создание условий, при которых неполучение российского паспорта будет понижать гражданина Украины в правах или иным образом ставить в невыгодное положение будет грозить наказание в виде лишения свободы от 8 до 12 лет. «Российский паспорт — это вражеское оружие и на нашей территории подлежит уничтожению», — заключила министр по вопросам реинтеграции.

Президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Главными целями спецоперации глава государства назвал денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту Донбасса.

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В кабинете министров Украины согласовали проект закона, согласно которому за получение российского гражданства гражданам будет грозить уголовная ответственность. Об этом сообщила вице премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук. «За пропаганду вражеского [российского] гражданства предусматривается лишение свободы сроком от 5 до 8 лет. Если госслужащий получил вражеский паспорт, он получит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Принуждение граждан Украины к получению российского паспорта влечет лишение свободы сроком от 8 до 12 лет», — сообщает Верещук в своем официальном telegram-канале. Вице премьер-министр также отметила, что за создание условий, при которых неполучение российского паспорта будет понижать гражданина Украины в правах или иным образом ставить в невыгодное положение будет грозить наказание в виде лишения свободы от 8 до 12 лет. «Российский паспорт — это вражеское оружие и на нашей территории подлежит уничтожению», — заключила министр по вопросам реинтеграции. Президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Главными целями спецоперации глава государства назвал денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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