«Коммерсант»: украинские хакеры атаковали платежную систему «Мир»

Хакеры из Украины атаковали российскую платежную систему «Мир». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли.
По данным газеты, украинские IT-активисты провели DDoS-атаку на «Мир» и ее оператора Национальную систему платежных карт (НСПК). Отмечается, что хакеры пытаются вызвать перебои в прохождении платежей и работе терминалов, координируясь через чаты проукраинских активистов.
Один из источников допустил, что злоумышленники могут добиться определенного успеха в атаках на «Мир». В таком случае можно ожидать полного отказа функционирования карт на несколько часов, уточнил он.
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Хакеры из Украины атаковали российскую платежную систему «Мир». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли. По данным газеты, украинские IT-активисты провели DDoS-атаку на «Мир» и ее оператора Национальную систему платежных карт (НСПК). Отмечается, что хакеры пытаются вызвать перебои в прохождении платежей и работе терминалов, координируясь через чаты проукраинских активистов. Один из источников допустил, что злоумышленники могут добиться определенного успеха в атаках на «Мир». В таком случае можно ожидать полного отказа функционирования карт на несколько часов, уточнил он. Ранее украинские хакеры атаковали систему онлайн-голосования Москвы на выборах 9 сентября. В июле злоумышленники взломали базу данных «Почты России» и слили ее в открытый доступ.