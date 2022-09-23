23 сентября 2022

«Коммерсант»: украинские хакеры атаковали платежную систему «Мир»

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Карты «Мир» могут перестать функционировать на несколько часов из-за хакерских атак Фото:

Хакеры из Украины атаковали российскую платежную систему «Мир». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли.

По данным газеты, украинские IT-активисты провели DDoS-атаку на «Мир» и ее оператора Национальную систему платежных карт (НСПК). Отмечается, что хакеры пытаются вызвать перебои в прохождении платежей и работе терминалов, координируясь через чаты проукраинских активистов.

Один из источников допустил, что злоумышленники могут добиться определенного успеха в атаках на «Мир». В таком случае можно ожидать полного отказа функционирования карт на несколько часов, уточнил он.

Ранее украинские хакеры атаковали систему онлайн-голосования Москвы на выборах 9 сентября. В июле злоумышленники взломали базу данных «Почты России» и слили ее в открытый доступ.

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Хакеры из Украины атаковали российскую платежную систему «Мир». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли. По данным газеты, украинские IT-активисты провели DDoS-атаку на «Мир» и ее оператора Национальную систему платежных карт (НСПК). Отмечается, что хакеры пытаются вызвать перебои в прохождении платежей и работе терминалов, координируясь через чаты проукраинских активистов. Один из источников допустил, что злоумышленники могут добиться определенного успеха в атаках на «Мир». В таком случае можно ожидать полного отказа функционирования карт на несколько часов, уточнил он. Ранее украинские хакеры атаковали систему онлайн-голосования Москвы на выборах 9 сентября. В июле злоумышленники взломали базу данных «Почты России» и слили ее в открытый доступ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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