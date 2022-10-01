Новосибирский губернатор запретил продавать алкоголь рядом с пунктами сбора мобилизованных

01 октября 2022 в 14:32 Размер текста - 17 +

В Новосибирской области запретили продажу алкоголя Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Новосибирской области запретили продавать алкоголь рядом с пунктами сбора мобилизованных. Соответствующее постановление губернатора региона Андрея Травникова опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Запретить розничную продажу алкогольной продукции <…> на территории Новосибирской области на период проведения частичной мобилизации», — говорится в постановлении за подписью Травникова. Исключением является только, если продажа будет осуществлена в рамках оказания услуг общественного питания. Ранее в Кремле объяснили, почему призыв срочников перенесли на 1 ноября. Это связано с проведением частичной мобилизации, пишет News.ru. Также в Совете Федерации озвучили предложения для оптимизации учета подлежащих мобилизации, сообщает argumenti.ru. В России с 21 сентября введена частичная мобилизация. Всего планируется отправить на фронт порядка 300 тысяч человек. Приоритетом для мобилизации являются солдаты, прошедшие срочную службу, а также граждане. имеющие военные специальности.

В Новосибирской области запретили продавать алкоголь рядом с пунктами сбора мобилизованных. Соответствующее постановление губернатора региона Андрея Травникова опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Запретить розничную продажу алкогольной продукции <…> на территории Новосибирской области на период проведения частичной мобилизации», — говорится в постановлении за подписью Травникова. Исключением является только, если продажа будет осуществлена в рамках оказания услуг общественного питания. Ранее в Кремле объяснили, почему призыв срочников перенесли на 1 ноября. Это связано с проведением частичной мобилизации, пишет News.ru. Также в Совете Федерации озвучили предложения для оптимизации учета подлежащих мобилизации, сообщает argumenti.ru. В России с 21 сентября введена частичная мобилизация. Всего планируется отправить на фронт порядка 300 тысяч человек. Приоритетом для мобилизации являются солдаты, прошедшие срочную службу, а также граждане. имеющие военные специальности.