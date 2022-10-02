Депутат Госдумы Валеев объяснил, почему появляются ошибки при мобилизации

Депутат Госдумы Валеев: ошибки при мобилизации возникают из-за неактуальных данных в военкоматах

02 октября 2022 в 16:52 Размер текста - 17 +

Каждый гражданин, состоящий на учете в военкомате, обязан своевременно актуализировать данные, чтобы избежать ошибок Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Ошибки при частичной мобилизации возникают из-за того, что в военкоматах содержатся неактуальные данные о подлежащих призыву гражданах. Об этом URA.RU рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил о своем требовании призывать россиян, имеющих военный опыт, и потребовал разобраться в каждом случае неправомерной мобилизации. Он подчеркнул, что нужно исправлять все ошибки и не допускать их впредь. Так, уже известны случаи, когда призванных по ошибке граждан вернули домой. «Ошибки происходят по одной простой причине — у военкомата нет точных сведений о количестве детей в семье, о состоянии здоровья. Поэтому, когда они приходят по повестке, эти обстоятельства выясняются и их отправляют обратно. В связи с тем, что это приобрело массовый характер президент потребовал, чтобы энергичнее исправляли эти ошибки», — заявил Эрнест Валеев. Также депутат Госдумы перечислил ошибки, которые возникают при частичной мобилизации в России. «Речь идет о тех лицах, которые не подходили по тем критериям, определенным в указе. По возрасту, состоянию здоровья, отсрочкам, которые закон предполагает. В статье 18 закона „О мобилизационной подготовке“ перечислен целый ряд пунктов», — уточнил он. Парламентарий отметил, что каждый гражданин, состоящий на учете в военкомате, обязан своевременно актуализировать данные, чтобы избежать ошибок. «Если бы каждый, кто состоит в запасе с изменением своих показателей, своевременно сообщал об этом, может его бы и не пригласили», — заключил Валеев. С 21 сентября в России введена частичная мобилизация. Данное решение принято в связи с проведением спецоперации на Украине. Всего, по словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется мобилизовать около 300 тысяч граждан. В приоритете те, кто проходил срочную службу, а также имеет определенную специальность. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ошибки при частичной мобилизации возникают из-за того, что в военкоматах содержатся неактуальные данные о подлежащих призыву гражданах. Об этом URA.RU рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил о своем требовании призывать россиян, имеющих военный опыт, и потребовал разобраться в каждом случае неправомерной мобилизации. Он подчеркнул, что нужно исправлять все ошибки и не допускать их впредь. Так, уже известны случаи, когда призванных по ошибке граждан вернули домой. «Ошибки происходят по одной простой причине — у военкомата нет точных сведений о количестве детей в семье, о состоянии здоровья. Поэтому, когда они приходят по повестке, эти обстоятельства выясняются и их отправляют обратно. В связи с тем, что это приобрело массовый характер президент потребовал, чтобы энергичнее исправляли эти ошибки», — заявил Эрнест Валеев. Также депутат Госдумы перечислил ошибки, которые возникают при частичной мобилизации в России. «Речь идет о тех лицах, которые не подходили по тем критериям, определенным в указе. По возрасту, состоянию здоровья, отсрочкам, которые закон предполагает. В статье 18 закона „О мобилизационной подготовке“ перечислен целый ряд пунктов», — уточнил он. Парламентарий отметил, что каждый гражданин, состоящий на учете в военкомате, обязан своевременно актуализировать данные, чтобы избежать ошибок. «Если бы каждый, кто состоит в запасе с изменением своих показателей, своевременно сообщал об этом, может его бы и не пригласили», — заключил Валеев. С 21 сентября в России введена частичная мобилизация. Данное решение принято в связи с проведением спецоперации на Украине. Всего, по словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется мобилизовать около 300 тысяч граждан. В приоритете те, кто проходил срочную службу, а также имеет определенную специальность.