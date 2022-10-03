Власти РФ определили, когда мобилизованные отправятся на фронт

«Объясняем.рф»: подготовка мобилизованных продлится не больше месяца
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Отправка мобилизованных свердловчан с Верх-Исетского военкомата. Екатеринбург, берцы, мобилизация, военный призыв, призыв в армию
Подготовка может продлиться месяц Фото:
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Мобилизация в России

Подготовка мобилизованных россиян продлится до 1 месяца. Об этом сообщает портал «Объясняем.рф».

«Общая продолжительность подготовки может составлять до 1 месяца», — говорится в сообщении. Там также напомнили, что мобилизованные проходят подготовку в соответствии с военно-учетной специальностью, чтобы восстановить навыки, полученные во время службы в армии.

Президент РФ Владимир Путин с 21 сентября подписал указ о введении в стране частичной мобилизации. В рамках ее планируется отправить на фронт около 300 тысяч граждан.

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Подготовка мобилизованных россиян продлится до 1 месяца. Об этом сообщает портал «Объясняем.рф». «Общая продолжительность подготовки может составлять до 1 месяца», — говорится в сообщении. Там также напомнили, что мобилизованные проходят подготовку в соответствии с военно-учетной специальностью, чтобы восстановить навыки, полученные во время службы в армии. Президент РФ Владимир Путин с 21 сентября подписал указ о введении в стране частичной мобилизации. В рамках ее планируется отправить на фронт около 300 тысяч граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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